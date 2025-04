İstanbul\'da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı! 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi

İstanbul bugün peş peşe sallandı. Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde hissedildiğini açıkladı. Şiddetli sarsıntı İstanbul'un tüm ilçelerinde ve çevre illerde hissedildi.

6,2'NİN ARDINDAN ARTÇI DEPREMLER YAŞANIYOR

Deprem anında vatandaşlar panikle kendini dışarı atarken, megakent 6,2'nin ardından sallanmaya devam etti. İstanbul'da en büyüğü 5,9 olmak üzere çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Artçı sarsıntılar aralıklarla sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu depremle ilgili kameralar karşısına geçip son durumu açıkladı.

127 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "Yerin yaklaşık 7 km. derinliğindeki deprem 13 saniye sürdü. Silivri açıklarında 24 km. uzaklıkta olan deprem İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir illerinde de hissedildi. Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5,9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. 4 ve üzeri olan artçı deprem sayısı toplam 7.

Depremin ilk anından itibaren Ankara'da AFAD Başkanlığımızda Bakan Yardımcımız, grup başkanları, İstanbul Valimiz Davut Bey başkanlığında burada kıymetli arkadaşlarımız bir araya geldü. Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. İlk yaptığımız nedir? Tarama; yani depremin olumsuz izi sahada var mı yok mu bunu yapmaya çalışıyoruz. Burada AFAD koordinasyonunda büyükşehir, 39 ilçe belediyesi, itfaiye, emniyet, jandarma, 1. Ordumuz yani devletimize ait yerel, merkezi tüm birimlerin tamamı buranın koordinasyonunda, İstanbul Acil Müdahale Planı kapsamında toplantıda belirtilen plan uyarınca herkes kendi görev alanıyla ilgili sahada tarama yaptı.

1 BİNA YIKILDI, 9 EV TAHLİYE EDİLDİ

Şu ana kadar içinde insanın yaşadığı yerleşim olan herhangi bir bina enkaz ihbarı şükürler olsun gelmedi dedik. Şu anda taramalarımız devam ediyor. Sadece Fatih ilçemizde bir metruk bina. Gelip de tarama yapan arkadaşlarımızın yapmış olduğu 9 evle ilgili, tahliyeyle ilgili tespitimiz var. 1 metruk bina yıkıldı. Hemen hemen her bakanımız İstanbulumuzla ilgili paylaşımlar yaptı. Milli Eğitim Bakanımız okullarla ilgili taramayı paylaştı. Perşembe ve Cuma günüyle ilgili hemen akabinde sayın YÖK Başkanımızın bizimle istişaremiz oldu, İstanbul'da eğitim ve öğretime 2 gün boyunca tatil edildiği anonsu yapıldı.

112'YE 10 BİN 84 ÇAĞRI

Valimiz kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevlerine gelme ile ilgili izin verildiğini ifade etmiş oldu. 10 bin 84 112'ye çağrı geldi. Ne demek acil çağrıya gelen aramalar? 16 milyonluk 131 dünya ülkesinden daha büyük nüfusa sahip olan İstanbulumuzda hemşehrilerimizden sadece 10 bin 84 çağrı geldi. Pek çoğu bilgi edinme amaçlı. Bir kısmı evimizde veya hizmet sundukları binayla ilgili endişelerini paylaşan ifadeler. Bir kısmı da sağlıkla ilgili ihbarlar. Hiçbiri ile ilgili bir metruk bina Fatih'te, onun haricinde şükürler olsun binanın yıkıldığı, içinde yaşamla ilgili endişelerin olduğu ile ihbarın olmaması en büyük şükrümüz.

Depremin ilk anından itibaren sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik, talimatları aldık. Bizim Deprem Bilim Kurulumuz ar. Başında Deprem Risk Azaltma Müdürümüz Prof. Dr. Orhan Tatar hocamız var. Hocalarımızla yapılan son değerlendirmeleri sizlerle paylaşacaktır. Son olarak biz bir deprem ülkesiyiz. Deprem olmadan önce risk azaltmayla ilgili zararın en aza indirilmesiyle ilgili, hiçbir can kaybı olmamasını kast ederek söylüyorum, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmetler var. Herkes hanesini içinde yaşadığı evin durumu en iyi o bilir. Güçlendirme veya yıkılıp yeniden yapılması, yani kentsel dönüşümü ile ilgili bir ihtiyacı varsa hükümetimizin açıklamış olduğu bu hizmetle ilgili çağrısına ses versin. Pekçok defadır sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli kabine arkadaşım Murat Kurum arkadaşımdan bu çağrıların defalarca yapıldığını biliyorum.

"BUGÜN ÇOK BÜYÜK BİR SINAVDAN GEÇTİK"

Bugün çok büyük bir sınavdan geçtik. 2019 Silivri 5,8 depremini gözünüzün önüne getirin. Birbirimizle 1,5 saat bile haberleşemedik. Ben vali iken burada sayın bakanımızın başkanlık ettiği binlerce toplantı yaptık. Deprem olmadan önce yapacağımız en büyük hazırlık binamız, kendi hanemiz, kamunun sunmuş olduğu hizmet binalarının tamamının depremi gözümüzün önüne getirip, devlet millet el ele, hükümetimizin açtığı, koordinasyonunu sayın Murat Kurum Bakan'ın yaptığı hizmetten faydalanmak lazım. Tekrar İstanbullu hemşehrilerime büyük geçmiş olsun diyorum. Hastaneye tedavi amacıyla gelen vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Deprem öncesinde devlet millet el birliği ile hazırlıklarımızı cansiperane yapalım. Bu depremde bir enkaz arama kurtarma olmadı. Şu İstanbulumuzu bu noktada oyalanmadan, hükümet temsilcileri, belediyelerimizin tamamı hepimiz elimizi, yüreğimizi taşın altına koyalım, birbirimizle işaret parmağı ile konuşmadan hasbi olarak bu sorunu çözelim istiyorum."

BAKAN KURUM: SAHADA 3 BİN HASAR TESPİT EKİBİ OLACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından şuaçıklamalarda bulundu: "Şu an İstanbul'un 39 ilçesinden gelen talepleri 112 koordinasyonuyla yürütüyoruz. 112 her bir talebi dikkate alıyor. İlgili birim hangisi ise, ilgili bakanlık hangisi ise anında müdahale yapmak suretiyle süreci dikkatli şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Afetin ilk anıyla birlikte tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. İstanbul'da çalışması gereken hasar tespit konusunda arkadaşlarımızı İstanbul'a çağırdık. Ekibimiz şu an sahadadır. Ekiplerimiz hızlı şekilde İstanbul'a intikal ediyor. Sahada en az 3 bin hasar tespit ekibi olacak. Hastane, okul, cami, kaymakamlık binaları, belediye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapacağız.

"378 YAPISAL İHBAR GELDİ"

4 gün içerisinde kamu binaları öncelikli olmak üzere 112'ye gelen tüm şikayetler değerlendirecek. 'Binam hasar gördü' diyen vatandaşlarımızın binalarına gidip bakılacak, hasar tespitleri yapılacak. 4 gün içerisinde hasar tespit çalışmalarını bitirmiş olacağız. 8 bini aşkın taleplerde de ilgili arkadaşlarımızı bölgelere sevk edeceğiz. Şu an itibariyle 378 yapısal ihbar bize ulaştı. İstanbul'da 7,5 milyona aşkı bağımsız birimi düşündüğümüzde burada şu ana kadar 378 yapısal hasar talebi bize ulaştı. Hemen incelemelerimizi yaptık. Vatandaşlarımızın endişelerini haklı buluyoruz. İncelemelerimizi yaptık. 12 binamızı tedbiren boşalttık.

Arkadaşlarımız bu binalarda gerekli incelemeler yapacak. Orada yapılması gereken her türlü iş ve işlemi 6 Şubat'ta olduğu gibi milletimizle el ele verip İstanbul'un da bu anlamda her türlü ihtiyacını gidermek için canla, başla mücadelemize devam edeceğiz. AFAD koordinasyonluğunda süreç yönetilecek. Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere 2 kriz merkezi kuruyoruz. Burada uyarıda bulunmak gerekirse sarsıntılar aralıklarla devam ediyor, artçı depremler yine devam ediyor. Bilim insanlarımızı bu süreçte takip ediyoruz. Vatandaşlarımız bu süreçte lütfen riskli binalara girmesinler. Eğer bir endişeleri varsa, tereddütleri varsa 112'yi arasınlar oradan ekiplerimizi yönlendirelim binaların tespitlerini yapalım istiyoruz.

"TOPLANMA ALANLARI" VURGUSU

Yine önemli bir husus; afet anlarında en önemli meselelerin başında toplanma alanları gelir. AFAD bünyesinde İstanbul'da toplanma alanlarını detaylı şekilde İstanbullu hemşehrilerimiz görebilir. Hem valiliğimiz hem AFAD müdürlüğümüzün internet sitelerinden ulaşabilirler. Kızılayımız başta olmak üzere barınma ve yemek ihtiyacını giderecek kurum ve kuruluşlar milletimizin yanında olacaktır.

"İSTANBUL'DA ÇOK FAZLA İLETİŞİM PROBLEMİ YAŞAMADIK"

Hamdolsun İstanbul'da ilk dakikalar itibariyle iletişimde herhangi problem yaşamadık. Bugün İstanbul'da çok fazla bir iletişim problemi yaşamadık. Yine de vatandaşlarımız çok fazla hatlarımızı meşgul etmeden, gerekirse mesajlaşarak bu süreci yürütmelerinde fayda var. Ekiplerimizin vatandaşlarımıza ulaşabilmesi adına iletişimin düzenli yürütülmesi önem arz ediyor. Vatandaşlarımı gördükleri her acil durumu 112'ye bildirebilirler.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAK ZORUNDAYIZ"

Bugün yaşadığımız tablo bize şunu söylemektedir; İstanbul'un tek gündemi vardır. Bu gündem de depremdir. Burada süreci hep birlikte el ele vererek yürütmek zorundayız. Deprem ülkesinde yaşıyoruz, bu acıları yaşadık. 6 Şubat depreminde 50 bini aşkın canımızı toprağa verdik. Bir daha bu acıyı yaşamak istemiyoruz. Riskli bina varsa, hasarlı bina varsa hep birlikte muhalefeti iktidarı, belediyesi, bakanlığı hep birlikte elimizi, gövdemizi taşın altına koymak zorundayız. O yüzden sayın Cumhurbaşkanımızın tüm İstanbul'a müjdelediği her türlü süreci hep birlikte el ele verelim, bu acıyı yaşamayalım. Hep birlikte bu mücadeleyi yapalım. Biz Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi İstanbul'un da 39 ilçesinde uyum içerisinde çalışıyoruz. Gelen her türlü talebi dikkate alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız an be an süreci yakınen takip etmektedir. Gerekli talimatı bizlere vermiştir. Milletimizle birlikte bu süreci inşallah yürüteceğiz."

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU: 236 VATANDAŞIMIZ YARALANDI

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türkiye'ye ve İstanbul'daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum Sağlık Bakanı olarak öğle İstanbul'da yaşanan depremde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İstanbul'a intikal ettik. Çok şükür depremden direk etkilenen birincil yaralanmamız olmadı. İkincil olarak düşme, atlama veya yıkımdan, korkusundan panik atak geçiren toplam 236 vatandaşımız oldu. 173 İstanbul, 24 Tekirdağ ve Sakarya 2 tane Yalova, Bursa'da 3 vatandaşımız etkilendi. Hepsinin durumu iyi."

AFET EYLEM PLANI DEVREYE ALINDI

AFAD yaptığı açıklamada Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından saat 13.15 itibarıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmıştır. İçişleri Bakan Yardımcısı Sn. Münir Karaloğlu başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durumu Merkezi'nde toplanmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir.

VATANDAŞLAR KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTI

Depreme evlerinde yakalanan vatandaşlar kendierini panikle sokağa attı. Vatandaşlar toplanma alanlarına ve binaların olmadığı açık yerlere gitti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin yaptığı açıklamada "İstanbul'daki depremler sonrası vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. An itibariyle herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sükunetini korumalarını ve hasar görmüş olabilecek binalara yaklaşmamalarını rica ediyoruz." dedi.

"SORUN YAŞANMADI, YIKIM YOK"

İstanbul Valiliği, "AFAD'da kurulan kriz merkezinde çalışmalar devam etmektedir. - Enerji arzında ve altyapısında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. - Doğalgaz arzında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. - İçme suyu hatlarında herhangi bir arıza vb. sorun yaşanmamıştır. - Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. - İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

AFAD'DAN "HASARLI BİNALARA GİRMEYİN" UYARISI

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."

KARA YOLLARI, TREN VE METROLARDA HASAR YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İlk incelemelerimizde kara yolları, havalimanları, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmamıştır" açıklamasında bulundu.

İSTANBUL'DA EĞİTİME ARA

Endişe yaratan depremin ardından okullarla ilgili karar geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem nedeniyle İstanbul'da okulların iki gün tatil edildiğini açıkladı.

DEPREM NEDENİYLE OKULLAR İKİ GÜN TATİL EDİLDİ

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."

ÜNİVERSİTELER DE TATİL

Ayrıca üniversite öğrencilerinin beklediği haber de geldi. Megakentte üniversiteler de iki gün tatil edildi. YÖK Başkanı Erol Özavr yaptığı açıklamada, "İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle çok şükür ki üniversitelerimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. İstanbul'daki tüm yükseköğretim kurumlarımız Perşembe ve Cuma günü tatil edilmiştir. Tüm milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ENGELLİ, HAMİLE, GAZİ VE ÇOCUKLU ANNELER DE İZİNLİ

Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı açıklandı. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelin, bu kapsamın dışında tutulduğu belirtildi. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verilmiştir.

Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işlene gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelimiz bu kapsamın dışındadır."

VATANDAŞLAR GECEYİ, OKUL BAHÇELERİ, SPOR SALONLARI VE CAMİLERDE GEÇİREBİLİR

İstanbul Valiliği, vatandaşların geceyi okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geçirebileceğini açıkladı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz #deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır. Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir."