Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

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61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün yaptığı açıklamada "9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü" ifadelerini kullandı.

29.01.2025 14:44
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından yıllar önce ülkeden kaçmak zorunda kalan on binlerce kişi için geri dönüş kapıları sonuna kadar açıldı.

BAKAN YERLİKAYA RAKAM VERDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün yaptığı açıklamayla Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısının 81 bin 576 olduğunu açıkladı.

"2024 YILINDA 142 BİN 536 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ"

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde; "Ülkemizde toplam 4 milyon 121 bin 663, yasal kalan yabancı bulunuyor. Bunların; 2 milyon 865 bin 430'unu Suriyeliler; 1 milyon 66 bin 13'ünü ikamet izni olan yabancılar ve 190 bin 220'sini uluslararası koruma altındakiler oluşturuyor.

2024 yılında; 142 bin 536 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Göçmen kaçakçılığına yönelik 7 bin 871 operasyonda 5 bin 164 şahıs tutuklandı.

"2017'DEN BU YANA 821 BİN 529 SURİYELİ KARDEŞİMİZ VATANINA DÖNDÜ"

9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz ülkesine döndü. 2017'den bu yana ise 821 bin 529 Suriyeli kardeşimiz vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı.

81 ilimizde 270 mobil göç aracımız bulunuyor. Temmuz 2023 tarihinden 2024 sonuna kadar 2 milyon 647 bin 963 kişinin kimlik kontrolünü yaptık.

"GÖÇ KÜRESEL ÖLÇEKTE SORUMLULUK GEREKEN BİR KONU"

Düzensiz göçle mücadeledeki temel hedefimiz ülkemize yönelik çekim gücü oluşmasına izin vermemektir. Göç, küresel ölçekte sorumluluk gereken bir konu. Komşularımız başta olmak üzere görüşmelerimizde iş birliğine büyük önem veriyoruz. Ticaret, turizm, çalışma, bilim, sağlık ve eğitim gibi nedenlerle ülkemize yasal yollardan gelen yabancıların ikamet izni başvurularında bürokratik süreçleri azaltıyoruz. Ülkemizde eğitim görecek uluslararası öğrenciler için YÖK'le protokol imzaladık."

Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024\'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

İçişleri Bakanı, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • İbrahim ozturk:
    10 milyon içerde komedi 112 74 Yanıtla
    Apple User:
    Ne 10’u; 12’den aşağı değil. 0 0
  • A25.semih:
    ekmek elden su gölden niye gisinlerki 10 milyon var neymiş 81 bin gitmiş o gidenlerde fakirleri gitmiştir zengin leri hâlâ cirit atıyorlar 90 51 Yanıtla
  • Tolga A.:
    bi 100 bin daha geldi bu arada. 83 44 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Bu rakamları tüikmi veriyor yalan 79 5 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    halkımız çok zeki şu yorumlara bakıyorum hemen hemen hepsi mükemmel . ama yarın seçim olsa yine erdoğan kazanır garip bir milletiz 54 10 Yanıtla
  • Trgtyldz:
    giden 81000 gelen 91000 ne anlamı var. içeride milyonlarca Suriyeli Afgan Afrika lı var. bunlar kontrol altına alınması gerekiyor. 49 5 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Yalaninizi iskim 35 6 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Bizimki çıkıyor, açık açık göndermeyeceğiz diyor. Canları isterse giderler diyor. Bu şekilde kim gider Türk vatanı ortak kullanım alanmına döndü. Gitmeyip bir de doğuranları hesaplarsanız gidenlerin yerini fazlasıyla dolduruyor. 34 3 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    10 milyon Suriyeli var nasıl olacak 29 4 Yanıtla
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