Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında sabah saatlerinde meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiğinin açıklandığı patlamada ölü sayısını 11 olarak güncelledi. Nedenini açıklayan Yerlikaya, "Patlamanın tesiriyle vücut bütünlüğüyle ilgili gelinen nokta, arkadaşlarımız 12 olarak söylemek durumunda kaldılar." ifadesini kullandı.

24.12.2024 16:19  Güncelleme: 16:41
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Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde yer alan bir mühimmat fabrikasında saat 08.30 sıralarında fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldi.

Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti

"VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ NEDENİYLE 12 OLARAK SÖYLENDİ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 kişinin hayatını kaybettiğinin açıklandığı faciada 11 kişinin vefat ettiğini, 7 kişinin de yaralandığını aktardı. Bakan Yerlikaya Balıkesir'de yaptığı açıklamada, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti

"Üretim bandında olan 11 kardeşimiz maalesef hayatlarını kaybetti. 8'i kadın 3'ü erkek olmak üzere 11 kişi maalesef vefat etti. Bütün süreçle ilgili bilgi arz ediyoruz. Önce 12 olarak açıklanan vefat sayısının şimdi 11 olduğunu sizlerle paylaşıyoruz. Takdir ederseniz ki üretim tesisindeki patlamanın tesiriyle vücut bütünlüğüyle ilgili gelinen nokta, arkadaşlarımız 12 olarak söylemek durumunda kaldılar. Ama nihayetinde Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderdik. Az önce hem Ramazan Başsavcımızla hem Adli Tıp Kurumu Grup Başkanımız Samet Bey'le görüştük ve net olarak onların ifade ettiği maalesef 11 vefat rakamı. "

Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti

PATLAMANIN OLDUĞU BÖLÜMDE 17 KİŞİ ÇALIŞIYORDU

630 kişinin çalıştığı fabrikada patlamanın meydana geldiği bölümde 17 kişinin çalıştığı öğrenildi. Patlayıcı fabrikasında bölümlerin de güvenlik açısından birbirinden bağımsız bir şekilde izole olduğu bildirildi.

Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti

VARDİYA DEĞİŞİMİNDEN YAKLAŞIK 1 SAAT SONRA OLDU

Ayrıca, fabrikada sabah 08.26'da vardiya değişiminin olduğu aktarıldı. Patlamanın vardiya değişiminden yaklaşık 1 saat sonra olmasının da daha büyük bir facianın önüne geçtiği kaydedildi.

Bakan Yerlikaya: Balıkesir\'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti

İçişleri Bakanı, Balıkesir, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Galatasaray 1905:
    Allah rahmet eylesin gelde hesabını verin bunların yazık ya insanların ölümü bu ülkede bu kadar mı kolay ayne yerde 10 sene önce Venezuela bir patlama olmustu 0 0 Yanıtla
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