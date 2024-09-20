Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire "sus" işareti yaptı - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire "sus" işareti yaptı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da katıldığı etkinliğin çıkışında "Narin cinayetiyle ilgili bir soru sormak istiyoruz?" ifadelerini kullanan muhabire "sus" işareti yaparak yanıt verdi. Programın bitişinde sorulara yanıt veren Bakan Yerlikaya bu kez "Konu adliyede bu kadar basit. Hep beraber bekliyoruz, yargı süreçlerinin tamamı şimdi onda. Hep beraber neler olacağını göreceğiz. Adalet tecelli edecek, bundan hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

20.09.2024 13:31
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken, küçük kızı kimin neden öldürdüğü henüz aydınlatılabilmiş değil.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLGİNÇ TEPKİ

Soruşturmayla ilgili yeni gelişmeler merakla takip edilirken Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir otelde düzenlenen programda, gazi ve gazi yakınlarıyla bir araya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan dikkat çeken bir tepki geldi. Bakan Yerlikaya, katıldığı etkinliğin çıkışında "Narin cinayetiyle ilgili bir soru sormak istiyoruz?" ifadelerini kullanan bir muhabire "sus" işareti yaparak yanıt verdi.

"ADALET TECELLİ EDECEK, ŞÜPHENİZ OLMASIN"

Hareketi kısa sürede gündem olan Bakan Yerlikaya programın bitişinde ise muhabirlerin sorularına yanıt verdi. Narin cinayetiyle ilgili olarak konuşan Yerlikaya "Konu adliyede bu kadar basit. Hep beraber bekliyoruz, yargı süreçlerinin tamamı şimdi onda. Hep beraber neler olacağını göreceğiz. Adalet tecelli edecek, bundan hiç şüpheniz olmasın" dedi.

Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire "sus" işareti yaptı

İçişleri Bakanı, Diyarbakır, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire 'sus' işareti yaptı - Son Dakika

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