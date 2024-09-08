Bakan Yerlikaya'nın Narin mesajında dikkat çeken detay! Aileye başsağlığı dilemedi - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya'nın Narin mesajında dikkat çeken detay! Aileye başsağlığı dilemedi

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Diyarbakır'da kaybolan Narin'in cansız bedeninin bulunduğu haberini duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımındaki bir detay dikkatlerden kaçmadı. Bakan Yerlikaya'nın mesajında Narin'in ailesine başsağlığı dilemediği görülürken, bu gelişme cinayetin içinde aile bireylerinden birilerinin olabileceği şeklinde yorumlandı.

08.09.2024 11:12  Güncelleme: 12:59
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Türkiye 19 gün önce Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın bulunmasını umutla beklerken kahreden haberi bu sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi.

YERLİKAYA AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEMEDİ

8 yaşındaki Narin'in cansız bedeninin jandarma ekiplerince bulunduğunu belirten Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın Narin mesajında dikkat çeken detay! Aileye başsağlığı dilemedi

CİNAYETİN İÇİNDE AİLE FERTLERİNDEN BİRİ Mİ VAR?

Bakan Yerlikaya'nın Narin ile ilgili mesajında bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Yerlikaya, Narin'in cansız bedeninin bulunması sonrasında ailesine başsağlığı dilemezken, bu gelişme cinayetin içinde aile bireylerinden birinin olabileceği şeklinde yorumlandı.

"TÜM ŞÜPHELER AİLEYE ÇEVRİLDİ"

Narin ile gelişmenin ardından canlı yayına bağlanan gazeteci Emrullah Erdinç'in ifadeleri de iddiaları kuvvetlendirdi. Erdinç "Tüm şüpheler aileye çevrildi. Amcanın daha önce şüpheli ifadeleri vardı. Arabada da DNA örneklerinin olması üzerine öncelikli şüpheli konumunda olan amca var. Amca mı öldürdü, cinayeti mi biliyordu bunların bütün hepsi soruşturmayla ortaya çıkacaktır. İlk şüpheliler arasında amca var büyük ihtimalle.

"BİRKAÇ SAAT SONRA YENİ GÖZALTILAR GELEBİLİR"

Narin'in cesedi daha sonra oraya atılmış olabilir. Köyde çok güçlü bir aileden bahsediyoruz. Ailenin konuşmaması gibi durum var. Bazı arama çalışmalarına bile katılmayan bir aile var. Narin'in babası da dahil olmak üzere cuma günü tutuklu amcayı ziyaret eden bir aileden bahsediyoruz. Tek sanığı ziyarete gitmişler. Cinayetin içerisinde ailenin fertlerinden biri çıkabilir. Birkaç saat sonra yeni gözaltılar gelebilir" dedi.

Bakan Yerlikaya\'nın Narin mesajında dikkat çeken detay! Aileye başsağlığı dilemedi

İçişleri Bakanı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya'nın Narin mesajında dikkat çeken detay! Aileye başsağlığı dilemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Harun Çelik: Her şey biliniyor kamuoyuyla paylaşılmıyor yetkililerin tüm açıklamaları çelişkili bana göre kuz çoktan bulundu güvenlik tedbirleri alındı bu gün bulundu deniyor yoksa kuş uçurtulmayan köyde kim çuvalı sırtlayıp görünmeden oraya atabildi Kaldıki o alan defalarca tarandı deniyor 79 8 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz: yahu adam unutmuş olabilir unuttu diye nasıl aileye mal ediyorsunuz 2 65 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Hayvanlar bile bizden daha elit hayat yaşıyor. 56 3 Yanıtla
  • Ali Saruhan: Ne amca baba yarısıdır ne de teyze anne yarısı 49 3 Yanıtla
  • Şaban Tütüncü: nasıl bir iş bu 8 yaşında bi çocuk ne yapa bilir bu ne biçim bir aile nebiçim bir yapı çocuk çok fazla bir olaya mı şahit oldu umarım babası yoktur işin ucunda 50 1 Yanıtla
  • Semih Aydın: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun kız birşeyler ğördü ondan öldürülmüş olabilir 24 0 Yanıtla
  • Şükrü null: aile bireylerinin işin içinde olması nedeniyle olabilir 21 2 Yanıtla
  • Ankara null: sussss 0 3 Yanıtla
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