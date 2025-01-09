Bakan Yerlikaya: Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü

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Beşşar Esad rejiminin devrilmesiyle Suriye'de yeni bir dönemin kapıları ardına kadar açılırken yıllar içinde ülkelerinden ayrılmak durumunda kalan çok sayıda Suriyeli de geri dönmeye başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün yaptığı açıklamayla son 1 ay içinde 52 bin 622 Suriyelinin ülkesine döndüğünü duyurdu.

09.01.2025 14:45  Güncelleme: 14:58
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61 yıllık Baas rejiminin HTŞ'nin liderlik ettiği silahlı muhalif gruplarca devrilmesi ve devrik lider Beşşar Esad'ın ülkeyi terk etmesi Suriye'de yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

BAKAN YERLİKAYA GELİŞMELERİ PAYLAŞTI

İç savaş ve yıllar süren karışıklıklar nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan çok sayıda kişi yavaş yavaş Suriye'ye dönmeye başlarken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda basın mensupları ile net rakamları paylaştı. Bakan Yerlikaya "8 Aralık'tan bugüne 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönüş yaptı" ifadelerini kullandı.

"ONURLU VE GÜVENLİ GERİ DÖNÜŞLER DEVAM EDİYOR"

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle: "Suriyeli kardeşlerimiz sadece sınır kapılarımızı değil, gönül kapılarımızı açtık. Çünkü bizim tarihimizde kültürümüzde zorda kalanlara sırt çevirmeyi değil el uzatmayı gerektiriyor. Bugün itibarıyla 2 milyon 880 bin Suriyeli bulunuyor. Onurlu, güvenli bir şekilde geri dönüşleri devam ediyor.

"2017'DEN BERİ 792 BİN 625 KİŞİ ÜLKESİNE DÖNDÜ"

2017'den bugüne güvenli, onur dönenlerin sayısı 792 bin 625 olmuştur. Suriye özgürlüğüne kavuşmadan önce dönüşlerde aylık ortalama 11 bin 66'tü. 8 Aralıktan önceki 11 ayı incelediğimiz zaman 11 binin çok az üzerinde.

"ONLARIN BİZDEN BİR RİCALARI VARDI"

8 Aralık'tan bugüne 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönüş yaptılar. Bu 52 bin 622 dönen Suriyeli kardeşimizin 41 bini aile, geriye kalanlar ise tek giden kişiler olduğunu ifade etmek istiyoruz. 2017'den beri hayırsever kuruluşlarımızla beraber bu dönüşler için istişarelerde bulunduk. Onların bizden bir ricaları vardı. Müsaade ederseniz gidelim bakalım, orada eksik varsa. Bu kışın önden gidip eksikleri gidermek istiyoruz dediler. Cumhurbaşkanımız talimatıyla bir isim kondu. Öncü göçmen. Öncü göçmen adı altında bize müracaat eden aile reisi bunlar adına izin almayla ilgili göç idaresine başvurduğunda bu 6 aylık süreçte giriş çıkış yapabilecekler.

"BUGÜNE KADAR 958 TIR İNSANİ YARDIM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Son 40 günde AFAD hiç boş durmadı. Bugüne kadar bin 958 tır insani yardım gerçekleşmiştir. Karşı tarafta bunun dağılımını yapmıştır. 13 yıl boyunca bizim sınırıma gelip sığınanlara hiçbir zaman kapımızı kapatmadık."

Bakan Yerlikaya: Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü

İçişleri Bakanı, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya: Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Vadaa:
    geriye kaldı 9 milyon 101 5 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Bu içişlerin rakamları da tüik rakamları gibi sahte 93 6 Yanıtla
  • Ferhat Esmeray:
    iyi bişey kalmadı bı 10 milyon falan 69 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Gidenleri toplasanız şükrü saracoğlunu stadını bile dolduramaz. 42 2 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Az dönmüş. Daha çok dönsün 37 3 Yanıtla
  • Nis Ard:
    TÜİK den mi acaba bu rakamlar duyduk duymadık demeyinnn eyyyyy millet bilakis ktroller ve cahil oy topluluğu TÜİK e göre ortalama kira 6000 TL bakım şimdi 6 bin den az kira odeyenler buraya yazsın 29 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    gerçek mi?? 23 6 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Ülkede en az 10 milyon mülteci var 5 sene sonra 25 milyon 50.000 gitse ne olacak yerlikaya ! 26 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Süleyman Soylu bir günde 100bin Suriyeliyi Yunanistan'a yollamıştı. Seni özledik sırma saçlı adam. 15 4 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Fazla da yardım gitmesin biz burda perişan olmayalım faiş fiyatlarla karşılaşmayalım Meclis lokanta sında biraz fedakarlık edin Ordan gönderin yemekleri 15 1 Yanıtla
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