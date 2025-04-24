6.2'nin ardından İstanbul'da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde - Son Dakika
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6.2'nin ardından İstanbul'da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beraberindeki bakanlarla birlikte İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından son durumu açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Son 12 saattir 4'ün üzerinde deprem meydana gelmedi. Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde." dedi. AFAD, 6.2'den sonra 291 artçı sarsıntının yaşandığını açıkladı.

24.04.2025 20:17
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Marmara Denizi'nde dün saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya ve Balıkesir'de hissedildi. Bu depremin ardından en büyüğü 5,9 olmak üzere, 260'dan fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

İSTANBUL'DAKİ SON DURUMU YERLİKAYA AÇIKLADI

İstanbul'daki son durumla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı. Artçı sarsıntıların azaldığını belirten Yerlikaya şunları söyledi: "Dün Marmara Denizi'nde meydana gelen, 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, Sayın Bakanlarımızla birlikte vatandaşlarımızı bilgilendirdik, Bilgilendirmeye de devam ediyoruz. Bildiğiniz üzre 6.2 büyüklüğündeki deprem, Başta İstanbul olmak üzere, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya ve Balıkesir illerimizde de hissedildi.

"SON 12 SAATTE 4'ÜN ÜZERİNDE ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELMEDİ"

Şu ana kadar en büyüğü 5.9 olmak üzere, 4 ve üzeri, 8 artçı deprem kaydedildi. AFAD Deprem Bilim Kurulu'muzun yaptığı değerlendirmeye göre; Bu artçıların 7'si depremden sonraki ilk 4 saatte kaydedildi. Son 12 saatlik dilimde ise; 4'ün üzerinde herhangi bir artçı sarsıntı meydana gelmedi.

"ARTÇILAR AZALMA EĞİLİMİNDE"

Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde, artçı sarsıntılarının net bir biçimde, azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. AFAD Deprem Bilim Kurulumuz da, ikinci basın açıklamasını da birazdan kamuoyuyla paylaşacak. Değerli Basın Mensupları, Depremden dakikalar sonra devreye aldığımız TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) tüm afet gruplarının temsilcileriyle birlikte çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

"16 BİN 793 ÇAĞRI GELDİ"

Bugün öğlen yaptığımız, basın açıklamamızda da ifade ettiğim gibi: Saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbarlar değerlendirilmeye devam ediyor. 112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar; 16 bin 793 çağrı geldi. Bunlardan 997'si 'Depremle ilgili acil yardım' talebiydi. Bu da gösteriyor ki gelen çağrılarda büyük azalma mevcut. Değerli Basın Mensupları, Marmara Bölgesi'ndeki çalışmalara destek vermek üzere, 22 İl AFAD Müdürlüğümüzden 650 personel ve 148 araç görevlendirilmesi yapılmıştı. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız ve akredite STK'lar ile birlikte toplam 903 araç ve 11.481 personelimiz görevlerine devam ediyor.

"ACİL TOPLANMA ALANLARINDAKİ VATANDAŞLARIMIZIN SAYISI AZALDI"

Barınma ile ilgili olarak; 27 lojistik depo ve 54 cep depomuz aktif. İstanbul'da barınma talebi olan 51 bin vatandaşımız camilerimizde; 50 bin vatandaşımız da; okul, yurt ve sosyal tesislerde barındırıldı. Yani toplamda 101 bin vatandaşımızın barınma talebi karşılandı. Dün gece olduğu gibi bugün de, talepleri olması halinde, vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Değerli Basın Mensupları, Jandarma veEmniyetimizden saat 18.00'de aldığımız bilgiler doğrultusunda, şunu görüyoruz ki: Gerek acil toplanma alanlarında, Gerekse parklarda bulunan vatandaşlarımızın sayısı Düne göre büyük oranda azaldı.

Yine, 'Beslenme' ile ilgili Türk Kızılayı koordinasyonunda; 41 belediye ve Sivil Toplum Kuruluşlarından, 36 ikram çadırı, 99'u ikram aracı olmak üzere, toplam 302 araç ile 1.508 personel ve gönüllü görev yapıyor. Dün olduğu gibi bugün de, 348 dağıtım noktasında ikramlara devam edilecek.

Değerli Basın Mensupları, Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınmış, olası riskler titizlikle değerlendirilmektedir. İstanbul'umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

AFAD: DEPREMİN DIŞ MERKEZİ SİLİVRİ'YE 24 KİLOMETRE UZAKLIKTA

AFAD, depreme ilişkin yaptığı son bilgilendirme açıklamasında ise şunları kaydetti: "23.04.2025 tarihinde saat (TSI) 12:49'da Silivri açıklarında-Marmara Denizi içerisinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştur. Deprem, dış merkezinden 300 km yançaplı bir alan içeresindeki illerimizde hafif şiddette hissedilmiştir. Depremin dış merkezi en yakın yerleşim yeri olan Silivri'ye yaklaşık 24 km uzaklıktadır. Deprem sırasında, İstanbul'un güney kıyılarındaki yerleşimler 5 şiddetine karşılık gelen düşük ivmeler ile sarsılmıştır.

"291 ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ"

Uzun süredir devam eden risk azaltma çalışmalarının da katkısıyla, deprem yapısal bir hasara neden olmamış ve can kaybı yaşanmamıştır. Ana şoktan sonra şu ana kadar toplam 291 artçı sarsıntı kaydedilmiştir. 3.9 ve altı büyüklükteki artçı sarsıntıların toplamı 283 olup bunların çoğunluğu 3'ün altındadır. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı ise 8'dir.

"ARTÇI SARSINTILARIN BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE SONA ERMESİ BEKLENMEKTEDİR"

Son 28 saat içinde artçı sarsıntıların dağılımı dörder saatlik aralıklarla incelendiğinde, son 16 saat içinde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Artçı sarsıntıların azalarak önümüzdeki birkaç hafta içinde sona ermesi beklenmektedir. 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen Mw 6.2 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji 30 kTon TNT'nin üzerinde olup, söz konusu enerji 26 Eylül 2019 tarihinde aynı bölgede meydana gelen Mw 5.8 depreminin yaklaşık 4 katına karşılık gelmektedir."


6.2\'nin ardından İstanbul\'da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde
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Son Dakika Güncel 6.2'nin ardından İstanbul'da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • cejqit-4sivto-carHoj:
    Allah korusun bizleri ???? 4 3 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI:
    elazığ depreminde bizim malatyada ki bina sözde az hasar aldı. sonra maraş depreminde 6. saniyede çöktü 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 6.2'nin ardından İstanbul'da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde - Son Dakika
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