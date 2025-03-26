Öcalan'ın ailesinden İmralı başvurusu! Bakan Tunç'tan açıklama - Son Dakika
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Öcalan'ın ailesinden İmralı başvurusu! Bakan Tunç'tan açıklama

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ailesinin İmralı'ya ziyaret başvurusu ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Tunç, "Öcalan'ın ailesinin İmralı'ya ziyareti için başvuru yapıldı, değerlendiriliyor" dedi.

26.03.2025 12:09  Güncelleme: 12:37
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ailesinin İmralı'ya ziyaret başvurusu ile ilgili konuştu.

Öcalan'ın ailesinin İmralı'ya ziyaret için başvuru yapıldığını ve değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirten Tunç, "Dördüncü görüşme değil ama aile görüşmesi var. Ömer Öcalan görüşme yapmıştı, aileyle ilgili daha evvelden de kardeşinin görüşmeleri olmuştu burada tabii kanun çerçevesi içerisinde hükümlerin, hakların çerçevesi içerisinde değerlendirilecek bir konu. Aile görüşmesi ile ilgili talebi değerlendireceğiz." dedi.

"DOSYALARIN DURUMUNU BİLMEK LAZIM"

Bakan Tunç gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili, "Bunların içerisinde olaylara karışmış eylemlerde bulunanlarla ilgili bir kişi bakımından dosyaların durumunu bilmek lazım. Gazetecilerin toplum bilgilendirmek için bilgilendirme yapan kişiler eyleme katılmışsa o zaman tabii ki yargı dosyasındaki durum nedir, bahsettiğiniz gazetecilerle alakalı olarak onların durumlarını bir soralım araştıralım. Orada şiddet eylemlerine karışmış ve provokasyonlara yönelik birtakım girişimler olmuşsa o da doğru değil ama durumlarına bir baktıralım." diye konuştu.

"ÖZEL'İN BUNLARDAN VAZGEÇMESİ LAZIM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına ilişkin Tunç, "Boykot çağrısı gerçekten çok yanlış bir politika burada bu ülkenin şirketleri ile ilgili tek tek onları boykota davet edilmesi doğru değil bunlar yanlış şeyler bunlardan vazgeçilmesi lazım." dedi.

"BU ACILARIN ÜZERİNDEN POLEMİK YAPILMAZ"

Tunç, Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ait bilirkişi raporuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Kartalkaya ile ilgili olarak İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan uzman bilirkişi eğitim raporları savcılığa sunuldu. Sonra sayın Özel hiçbir beyanda bulunmadı. Öncesinde imzasız bir metin üzerinden birtakım dezenformasyonlar yaptı. 78 canimizi kaybettik orada 36 çocuktu bu acıların üzerinden polemik yapılmaz."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis açılışında DEM Partililerle tokalaşmasının ardından grup toplantısında yaptığı tarihi çağrı ile başlayan süreç devam ediyor. DEM Parti heyeti, İmralı görüşmeleri ve siyasi parti ziyaretlerinin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "silah bırakma ve fesih" çağrısını okumuştu. Çağrı metninin ardından terör örgütü PKK karara uyacaklarını açıklamıştı. Süreç devam ederken DEM Parti'den yapılan son açıklamada ise İmralı için yapılan başvuruya izin verilmediği, bu nedenle Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında Öcalan'ın mesajının yayınlanmadığı belirtilmişti.

Öcalan\'ın ailesinden İmralı başvurusu! Bakan Tunç\'tan açıklama

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Son Dakika Güncel Öcalan'ın ailesinden İmralı başvurusu! Bakan Tunç'tan açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • osman şahin:
    NEYİ DEĞERLENDİRİLİYOR ADAMI MECLİSE DAVET ETİNİZ AİLESİ İLEMİ GÖRÜŞMEYECEK 77 8 Yanıtla
  • Nacisule1:
    görüştürrsünüz çıkartıp kucaklaştırırsınız 56 4 Yanıtla
  • qpknmjjmjy:
    bi bu eksikti 52 4 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    yinemi kandırıldınz la :) 49 6 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Apo dışarı, İmamoğlu içeri. 40 11 Yanıtla
  • Kayra D723:
    Bu CHP'li troler nasıl bir hazimsiz dah düne kadar seloya özgürlük apoya özgürlük diyenlerle yol yürüdün sizin korkunuz dem Parti'nin desteğini kaybetmek dem yoksa bir hiç CHP sinin vatanseverlerliginiz bukadar işte CHP'li troler 5 46 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    verin gorussunler ayip olur 29 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    3 5 yil oncesi belki daha fazla yil,, soyleyenler olmustu gun gelecek diye... o sira sirf su partiden soyleyen bu partiden diye tinlamamisti millet.. soyle oluyor olay yersek.. apo pici bi anda aydinlaniyor.. bahceli seslen(diril)ince, aa sahi ya ya diyor. 2 ay sonra hadi kutu kutu pense oynayalim diyor.. bu kadar kolaymis ya.. bi cagri bi aa ben binlerce insanin kanini akittim, pardin artik nurlandim deniyor. tabi ne diye ne karsiligi zaman insallah milleyimizi medya patronlari eli ile uyutulmaktan kurtarir. Amin. 17 2 Yanıtla
  • ender3316:
    yalandan değerlendiriliyor falan verecen elin mahkum kral öyle istedi 4 0 Yanıtla
  • alos :
    ADALETİ ÖNÜNDEKİ KAĞITTAN OKUYAN 2 1 Yanıtla
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