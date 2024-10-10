Bakanlık, Köfteci Yusuf\'u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi

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Tarım ve Orman Bakanlığı "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgileri güncelledi. Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 72'ye çıktı. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 552'ye yükseldi. Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

KÖFTECİ YUSUF DA LİSTEDE

Güncellenen listeye, son günlerde ürünlerinde domuz eti kullanıldığı iddialarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "Köfteci Yusuf" olarak bilinen "Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Et Mamulleri Entegre Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ" adlı işletme dahil edildi. İşletmenin Bursa Yenişehir'deki iki şubesinde şubat ayında yapılan denetimlerde köfte ve dana eti döner ürünlerinde domuz etine rastlandığı bilgisi verildi. Bu nedenle şirketin söz konusu işletmeleri "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" bölümüne eklendi.

KÖFTECİ YUSUF BAKANLIĞI SUÇLADI

Türkiye'yi sarsan 'domuz eti' skandalına ilişkin Köfteci Yusuf'tan ilk açıklama geldi. "Ürünlerimizde asla domuz eti kullanılmamıştır" denilen açıklamada top Tarım ve Orman Bakanlığı'na atıldı. Bakanlığın olumsuz analiz sonuçlarını ilgili şubeye hızlı şekilde tebliğ etmediğine dikkat çekilen açıklamada, "Olumsuz sonuçlar usule aykırı bir şekilde çok geç bildirildiğinden bu izlenebilirliği gerekli ölçüde sağlayamamaktayız" denildi.

"TEKNİK HATA" YAPILDIĞI İFADE EDİLDİ

Numune alma işlemi sırasında teknik hata yapıldığının belirtildiği açıklamada, "Usulsüzlükler içeren ve gerçeği yansıtmayan analiz sonuçları sonrasında Tarım İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü tarafından üretim tesisimizde yerinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz sonuç ile karşılaşılmamıştır. Bilakis üretim tesisimizin hijyen ve diğer uygunluk koşullarını taşıdığı değerlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İşte Köfteci Yusuf'tan yapılan açıklama;