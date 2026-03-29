Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek - Son Dakika
29.03.2026 16:19
İçişleri Bakanlığı, sürücülerin şehirler arası yolculuklarda radar ve kontrol noktalarını önceden görebileceği yeni bir dijital sistemi devreye aldı. Yaklaşık 30 dakikada bir güncellenen harita sayesinde denetim noktaları rota üzerinden takip edilebiliyor. Yeni uygulama, trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir dijital sistemi devreye aldı. “İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları” adı verilen uygulama sayesinde sürücüler, şehirler arası yolculuklarında karşılaşabilecekleri radar ve kontrol noktalarına önceden erişebilecek.

BAKANLIK SİTESİNDEN ERİŞİM SAĞLANIYOR

Yeni sistem, İçişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde oluşturulan özel bir sayfa üzerinden hizmet veriyor. Yaklaşık 30 dakikada bir güncellenen harita ile sürücüler, güzergahları üzerindeki denetim noktalarını anlık olarak takip edebiliyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Uygulamaya giriş yapan kullanıcıların karşısına “Nereden” ve “Nereye” başlıkları altında iki ayrı bölüm çıkıyor. Sürücüler, çıkış ve varış noktalarını il ve ilçe bazında girdikten sonra “Rota oluştur” seçeneğine tıklayarak yol üzerindeki radar, hız koridoru ve kontrol noktalarını görüntüleyebiliyor.

2026 YILI RADAR CEZALARI 

2026 yılı itibarıyla radar cezaları, hız sınırının aşılma oranına göre kademeli şekilde uygulanıyor. Hız sınırını 6-10 km/s arasında aşan sürücülere 2 bin TL ceza kesilirken, 66 km/s ve üzeri ihlallerde bu rakam 30 bin TL’ye kadar çıkıyor. Yüzde 10-30 arası hız aşımında 2 bin 719 TL, yüzde 30-50 arası aşımda 5 bin 662 TL, yüzde 50’nin üzerindeki ihlallerde ise cezalar 11 bin 631 TL’den başlıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte düşük tolerans uygulamasının kaldırıldığı da dikkat çekiyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ersin Çetinkaya Ersin Çetinkaya:
    ya neye isyan ediyorlar kural var o hızın üstüne çıkmayacaksın radarı önceden bildiren başka bir ülke var mı ? burda radar var diyen 4 4 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Limtsiz otobanı olan ülkeler de var aslanım. Konuya nereden baktığın önemli. Sen saksafon açısndan bakıyorsun sanırım :) 0 0
  • Emrah Kurt Emrah Kurt:
    Adam radar nerde diye sürekli telefonla oynayacak yolda bu defa da telefondan ceza yiyecek üstelik ehliyeti gidecek 6 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
