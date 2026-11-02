Trafikte dehşet! Ailece aracın içine dalıp üstünü başını yırttılar

Trafikte dehşet! Ailece aracın içine dalıp üstünü başını yırttılarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Aynı araçta bulunan anne, baba ve oğulları, tartıştıkları genç sürücüye küfrederek saldırdı. Arbede sırasında darbedilen gencin kıyafetleri yırtıldı. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Bakırköy’de trafikte başlayan tartışma, sürücülerin araçlarından inmesiyle büyüdü. Bir aileye mensup 3 kişi, tartıştıkları genç sürücüyü darbetti.
YOL VERME TARTIŞMASI BÜYÜDÜ
Florya Mahallesi Yeşilköy Caddesi’nde dün seyir halindeki iki sürücü arasında, iddiaya göre yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından taraflar araçlarını yol kenarına çekerek aşağı indi.
ÖNCE KÜFRETTİLER, ARDINDAN SALDIRDILAR
Araçtan inen anne, baba ve oğulları, diğer araçtaki sürücüyle tartışarak küfretti. Aile, ardından genç sürücüyü darbetti. Yaşanan arbede sırasında gencin üzerindeki kıyafetler yırtıldı.
Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Yaşananlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?