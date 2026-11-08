Bakırköy\'de yol verme tartışması kavgaya dönüştü, kuryeler ve diğer sürücüler ayırdı

BAKIRKÖY'DE motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavga yoldaki diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Şenlikköy Mahallesi Yamaç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücüler araçlarından inerek birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bu sırada otomobil sürücüsünün yanında yolcu olarak bulunan kadın da kavgaya dahil olarak motosikletliye yumruk attı. Kavga, kuryeler ve diğer sürücülerin araya girmesiyle sona eren kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.