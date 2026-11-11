Balıkesir İvrindi\'de devrilen panelvanda 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Balıkesir İvrindi'de devrilen panelvanda 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde Büyükyenice Mahallesi mevkisinde bir panelvan şarampole devrildi. Kazada arka koltuktaki 14 yaşındaki çocuk ile sürücü yaralandı; hastaneye kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
K.E. yönetimindeki 10 YK 109 plakalı panelvan, Büyükyenice Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü K.E. ile arka koltuktaki İ.İ. (14) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla İvrindi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan İ.İ, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?