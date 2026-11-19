(BALIKESİR) - Bandırma 100. Yıl Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında darp edildiği belirlenen ve bir gözünü kaybeden kedi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde acil ameliyata alınarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Belediye ekipleri, bölgedeki diğer kedilerin güvenliğini sağlamak amacıyla da harekete geçerek koruma ve sağlık programı başlattı.

Bandırma 100. Yıl Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında sopayla darp edildiği belirtilen bir kedi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kapsamlı bir tedavi ve koruma süreci başlatıldı. Duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kedi, ilk olarak özel bir veteriner kliniğine götürüldü. Burada yapılan muayenede kedinin bir gözünü kaybettiği tespit edildi. Veteriner hekim tarafından hazırlanan sevk evrakıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne nakledilen kedi, merkezin veteriner hekimleri tarafından vakit kaybetmeden tedaviye alındı.

AMELİYATIN ARDINDAN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Durumunun aciliyeti nedeniyle göz ameliyatına alınan kedinin, kafasında da travma bulunduğu belirlendi. Operasyonun ardından genel sağlık durumunun yakından takip edilmesi ve olası komplikasyonlara karşı kontrol altında tutulması amacıyla yoğun bakımda tedavisine devam edilmesine karar verildi. Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde görev yapan veteriner hekimler, yaralı kedinin yaşama tutunması için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

BÖLGEDEKİ DİĞER KEDİLER DE KORUMA ALTINA ALINDI

Olayın ardından vatandaşın bölgede yaşayan diğer kedilerin de güvenliğine ilişkin endişelerini belediyeye iletmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Bölgede gerçekleştirilen saha çalışmaları sonucunda diğer kediler de koruma altına alındı. Yetişkin kediler için kısırlaştırma, yavru kediler için ise sağlık durumlarına uygun tedavi ve aşılama programları oluşturuldu. Böylece belediye ekipleri, yalnızca şiddete maruz kalan kedinin tedavisini değil, aynı bölgede yaşayan diğer can dostlarının sağlık ve güvenliğini de kapsayan bir çalışma başlattı.

Öte yandan kediyi yaraladığı belirlenen şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı ve hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında işlem başlatıldığı öğrenildi.