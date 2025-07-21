Bangladeş'te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bangladeş'te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Bangladeş\'te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
21.07.2025 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bangladeş\'te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
Haber Videosu

Bangladeş'in başkenti Dakka'da hava kuvvetlerine ait savaş uçağının okul kampüsüne düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın kuzeyinde bulunan Uttara bölgesinde trajik bir olay yaşandı. Bangladeş Hava Kuvvetleri'ne ait F-7 BGI tipi bir savaş uçağı, Milestone Koleji'nin kampüsüne düştü. Kaza sırasında kampüste öğrencilerin de bulunduğu belirtildi.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bangladeş Ordusu'nun Halkla İlişkiler Ofisi, uçağın orduya ait olduğunu doğrularken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye yetkilisi Lima Khan, yaptığı ilk açıklamada kazada en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Kazanın ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaklaşık 60 kişi, Ulusal Yanık ve Plastik Cerrahi Enstitüsüne sevk edildi. Yetkililer, yaralıların büyük kısmının çocuk olduğunu, bazılarının durumunun ise ağır olduğunu açıkladı.

HÜKÜMETTEN KRİZ MÜDAHALESİ

Bangladeş'in geçici hükümet lideri Muhammed Yunus, olayın ardından hızlıca müdahale için gerekli tüm adımların atıldığını duyurdu. Yunus, "Bu ulus için derin bir üzüntü anıdır. Tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayın nedenini ortaya çıkarmak için kapsamlı bir soruşturma başlatıyoruz" dedi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti

TANIKLAR: UÇAK GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE BİNAYA ÇARPTI

Okulda öğretmenlik yapan Rezaul Islam, verdiği demeçte uçağın "doğrudan binaya çarptığını" söyledi. Olay anında okulda bulunan öğrencilerden biri de, "Uçak gözlerimin önünde binaya çarptı" sözleriyle yaşadıkları dehşeti dile getirdi.

ORDUDAN AÇIKLAMA GELDİ

Bangladeş ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, "Bangladeş Hava Kuvvetleri'ne ait F-7 BGI eğitim uçağı 13:06'da (0706 GMT) havalanmış ve kısa süre sonra Uttara bölgesinde düşmüştür" ifadelerine yer verildi. Olayın kesin nedeni hakkında araştırma başlatıldığı belirtildi.

Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karaburun’da balıkçıların ağına denizaltı torpidosu takıldı Karaburun'da balıkçıların ağına denizaltı torpidosu takıldı
Eskişehir’de nehre giren iki çocuk kayboldu Eskişehir'de nehre giren iki çocuk kayboldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ile diplomatik ve siyasi ilişki kurulmalı adaletsizlik artık son bulmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ile diplomatik ve siyasi ilişki kurulmalı adaletsizlik artık son bulmalı
Ünlü futbolcu itiraf etti Ronaldo’yla tokalaştığı için ellerini yıkamamış Ünlü futbolcu itiraf etti! Ronaldo'yla tokalaştığı için ellerini yıkamamış
Milli atlet Mazlum Demir, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu Milli atlet Mazlum Demir, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Barış Alper’e İngiltere’den dev teklif Barış Alper'e İngiltere'den dev teklif
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan kritik hamle Siyasi partilerle görüşecek MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan kritik hamle! Siyasi partilerle görüşecek
Takımda kimse kalmadı Galatasaray’da 18 ayrılık birden Takımda kimse kalmadı! Galatasaray'da 18 ayrılık birden
Trabzonspor hazırlık maçında gol oldu yağdı Trabzonspor hazırlık maçında gol oldu yağdı
Dünyaca ünlü yıldız şaşkına döndü: Galatasaray’a gitmesi inanılmaz Dünyaca ünlü yıldız şaşkına döndü: Galatasaray'a gitmesi inanılmaz
Dışişleri Bakanı Fidan’dan kritik temaslar Gündemde Suriye var Dışişleri Bakanı Fidan'dan kritik temaslar! Gündemde Suriye var

14:26
Altan Öymen’in cenaze törenine damga vuran görüntü
Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor
13:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan LGS’deki iddialara sert tepki: Tek bir açıklaması var, o da imam hatip düşmanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS'deki iddialara sert tepki: Tek bir açıklaması var, o da imam hatip düşmanlığı
20:50
Sokakta yürürken 142 metre uzaklıktan ateşlenen havalı tüfek mermisiyle öldü
Sokakta yürürken 142 metre uzaklıktan ateşlenen havalı tüfek mermisiyle öldü
20:26
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi Finalleri kadrosu belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi Finalleri kadrosu belli oldu
20:22
Sakarya’da orman yangını Bir mahalle tahliye edildi
Sakarya'da orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi
20:21
Fatih Tekke yeni yıldızını resmen duyurdu: Hayırlı olsun
Fatih Tekke yeni yıldızını resmen duyurdu: Hayırlı olsun
20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs’ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz
20:09
Yeni transferlerini helikopterle sahaya indirdiler Tanıdık bir isim de var
Yeni transferlerini helikopterle sahaya indirdiler! Tanıdık bir isim de var
19:54
Eşine kızıp çatıya çıktı, ekiplere köşe kapmaca oynattı
Eşine kızıp çatıya çıktı, ekiplere köşe kapmaca oynattı
19:47
Real Madridli eski yıldızdan Arda için olay sözler: Arda’ya güvenmek intihar
Real Madridli eski yıldızdan Arda için olay sözler: Arda'ya güvenmek intihar
19:30
Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2025 15:28:27. #7.12#
SON DAKİKA: Bangladeş'te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.