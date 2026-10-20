Bangladeş'in Natore ilçesinde otobüs kum yüklü kamyonla çarpıştı, en az 14 kişi öldü

DAKKA, 20 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 200 kilometre kuzeybatısındaki Natore ilçesinde bir yolcu otobüsü ile kum yüklü bir kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Natore Emniyet Müdürü Muhammed Şariful Hak, Xinhua'ya yaptığı açıklamada salı günü yerel saatle 04.15 sularında meydana gelen kazada yaralananların çevredeki hastane ve kliniklere kaldırıldığını, bazılarının durumunun kritik olduğunu belirtti.

Yetkili, kazanın dikkatsiz araç kullanımı nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

Bangladeş Yolcu Refahı Derneği'ne göre, 2025'te ülke genelinde meydana gelen 6.729 trafik kazasında en az 9.111 kişi hayatını kaybetti, 14.812 kişi de yaralandı.