Barda tanıştığı kadını evine çağıran adam hayatının şokunu yaşadı

İstanbul’da yaşanan olayda, gece kulübünde tanıştığı bir kadınla evine giden işadamı büyük bir şantaj girişimiyle karşı karşıya kaldı. Kadının, işadamından hem uyuşturucu temin etmesini istediği hem de daha sonra borç bahanesiyle para talep ettiği öğrenildi.

BARDA TANIŞTI, EVİNE GİTTİLER

Olay, geçtiğimiz akşam Bebek’teki bir eğlence mekanında yaşandı. İşadamı Ş.T., mekanda tanıştığı A.K. isimli kadınla samimiyet kurdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde kadının teklifi üzerine birlikte işadamının evine gittiler.

UYUŞTURUCU TALEBİ VE BORÇ İDDİASI

Sabah'ta yer alan habere göre; evde bir süre sonra A.K., işadamından uyuşturucu temin etmesini istedi. Ş.T.’nin bunu reddetmesi üzerine kadın, kendisi için sipariş vereceğini söyleyerek bir kişiyi adrese çağırdı. Kısa süre sonra gelen kişiyle birlikte kadın, işadamına daha önce oluştuğunu iddia ettiği 50 bin liralık borcun da ödenmesini talep etti.

“POLİSE İHBAR EDERİM” TEHDİDİ

İşadamının bu talebi reddetmesi üzerine A.K.’nın, “Polisi arar uyuşturucu ihbarında bulunurum” diyerek tehditte bulunduğu öne sürüldü. Yaşananların ardından korkan işadamının istenen parayı ödeyerek kadını evden kovdu. Yaşanan olay, benzer yöntemlerle gerçekleştirilen dolandırıcılık ve şantaj girişimlerini bir kez daha gündeme getirdi.