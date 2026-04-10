Barda tanıştığı kadını evine çağıran adam hayatının şokunu yaşadı
Barda tanıştığı kadını evine çağıran adam hayatının şokunu yaşadı

10.04.2026 10:22
İstanbul’da gece kulübünde tanıştığı kadınla evine giden işadamı, uyuşturucu bahanesiyle kurulan tuzakta 50 bin liralık borç iddiasıyla tehdit edilerek para ödemek zorunda kaldı.

İstanbul’da yaşanan olayda, gece kulübünde tanıştığı bir kadınla evine giden işadamı büyük bir şantaj girişimiyle karşı karşıya kaldı. Kadının, işadamından hem uyuşturucu temin etmesini istediği hem de daha sonra borç bahanesiyle para talep ettiği öğrenildi.

BARDA TANIŞTI, EVİNE GİTTİLER

Olay, geçtiğimiz akşam Bebek’teki bir eğlence mekanında yaşandı. İşadamı Ş.T., mekanda tanıştığı A.K. isimli kadınla samimiyet kurdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde kadının teklifi üzerine birlikte işadamının evine gittiler.

UYUŞTURUCU TALEBİ VE BORÇ İDDİASI

Sabah'ta yer alan habere göre; evde bir süre sonra A.K., işadamından uyuşturucu temin etmesini istedi. Ş.T.’nin bunu reddetmesi üzerine kadın, kendisi için sipariş vereceğini söyleyerek bir kişiyi adrese çağırdı. Kısa süre sonra gelen kişiyle birlikte kadın, işadamına daha önce oluştuğunu iddia ettiği 50 bin liralık borcun da ödenmesini talep etti.

“POLİSE İHBAR EDERİM” TEHDİDİ

İşadamının bu talebi reddetmesi üzerine A.K.’nın, “Polisi arar uyuşturucu ihbarında bulunurum” diyerek tehditte bulunduğu öne sürüldü. Yaşananların ardından korkan işadamının istenen parayı ödeyerek kadını evden kovdu. Yaşanan olay, benzer yöntemlerle gerçekleştirilen dolandırıcılık ve şantaj girişimlerini bir kez daha gündeme getirdi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kağıda not düştü İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Gelecek Partisi’nden istifa eden 35 kişi AK Parti’ye geçti Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti
Tahran’da Ali Hamaney için anma yürüyüşü Tahran'da Ali Hamaney için anma yürüyüşü
Töre cinayetinde kan donduran detaylar 4 çocuktan 3’ünün babası kaynı çıktı Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı
Ahmet Tatlıses’ten babasıyla ilgili çarpıcı sözler: Beyin kanaması geçirebilirdim Ahmet Tatlıses’ten babasıyla ilgili çarpıcı sözler: Beyin kanaması geçirebilirdim
“Örnek üreticiye“ bakanlıktan mera yanıtı "Örnek üreticiye" bakanlıktan mera yanıtı

10:34
İsrail Genelkurmay Başkanı: Ordumuz savaş durumunda, Lübnan öncelikli çarpışma alanımız
İsrail Genelkurmay Başkanı: Ordumuz savaş durumunda, Lübnan öncelikli çarpışma alanımız
10:34
Onu daha önce böyle görmediniz Lucescu’ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı
Onu daha önce böyle görmediniz! Lucescu'ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı
10:23
TFF resmen duyurdu: Derbilerin faturası çok ağır oldu
TFF resmen duyurdu: Derbilerin faturası çok ağır oldu
10:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye’nin İran’a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
09:33
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı DEAŞ’a sempati duyduğunu itiraf etti
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti
09:32
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü Yeni zam geliyor
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor
