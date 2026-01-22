Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz

Haberin Videosunu İzleyin
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze\'de savaşı durduruyoruz
22.01.2026 13:31  Güncelleme: 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze\'de savaşı durduruyoruz
Haber Videosu

ABD Başkanı Trump'ın çağrısıyla şekillenen Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği imza töreninde Trump, "Gazze'de savaşı durduruyoruz. Bence Hamas verdiği sözleri tutacak" dedi.

Davos'ta diplomasi trafiği zirve yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimi ile kurulan "Gazze Barış Kurulu" için bugün imzalar atıldı. Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenecek törene çok sayıda ülke lideri ve üst düzey temsilci katılırken, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.

"GAZZE SAVAŞINI DURDURUYORUZ"

Trump imza töreninde yaptığı açıklamada kurul üyelerini tanıtırken "Burada herkes harika iş çıkardı. Gazze'deki savaşı da durduruyoruz. Burada çok büyük yangınlar vardı. 59 ülke var Orta Doğu barışına katılan. Eğer Hamas verdiğini sözü tutmazsa diye bir tehditte bulunduk ama bence sözlerini tutacaklar. Silahlarını teslim edecekler, etmezlerse de sonları olacak. Barış konusundaki hedeflerimizle ilgili Haziran ayında da İran'da bir operasyon gerçekleştirdik ve bütün nükleer tesisleri yok ettik. Şu anda bir yıla göre fark bir noktayız, dünyada her yer ateş altındaydı.

"PARLAK ZEKAYA SAHİP İNSANLAR BURADA"

Kurulmuş olan en büyük ve en önemli kuruldayız. Bir fikrim vardı ve sonra başkan olmam gerektiğini söylediler. Çok yetenekli ve parlak zekaya sahip insanlar burada. Tüm ülkeler çok isteyerek katılım sağladı. Birkaç gün önce davetiyeleri gönderdik ve burada Davos'ta buluştuk. Buradakilerin hepsi benim dostum, hepsini çok seviyorum. Barış Kurulu, dünyanın en iyi liderleri ile kurulmuş bir kurul" diye konuştu.

"GAZZE'DE BAŞARILI OLDUKÇA MUTLU OLUYORUZ"

ABD Başkanı "Gazze'ye insani yardım daha çok giriyor, ateşkes sayesinde yardımlar ulaşıyor. Gazze'nin silahlandırılmasından emin olmak için çalışıyoruz. Sınır güvenliği konusunda da çalışıyoruz. Gazze'de başarılı oldukça mutlu oluyoruz. Sınırı güven altına aldıktan sonra BM ile çalışmaya devam edeceğiz. BM'nin çok iyi potansiyeli var ancak şimdiye dek bitirdiğim 8 savaşta onlardan yardım almadım" dedi.

"SAVAŞIN BU KURUL KARŞISINDA ŞANSI YOK"

Konuşmasında son olarak "Burada nefretin ve vahşetin önüne geçip dünya barışını sağlayacağız. Bu odadaki herkes birer yıldız. Bu bizim mirasımız olacak. Dünyanın en güçlü insanları şu an burada. Barışı da kolaylıkla sağlayabiliriz. Savaşın bu insanlar karşısında hiç şansı yok" ifadesinde bulundu.

TRUMP'IN İMZASIYLA BARIŞ KURULU HAYATA GEÇTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması sonrası imzasıyla barış kurulu hayata geçti. Trump'ın ardından kurula katılmayı kabul eden ülkelerin temsilcileri de şartnameye imza koydu. Türkiye adına imzayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan attı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen toplantıya katılarak Gazze Barış Kurulu Şartı'nı Türkiye adına imzalıyor. Ankara, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve barış sürecinin denetlenmesi konusunda aktif rol üstlenmeye hazırlanıyor.

KALICI ÜYELİK 1 MİLYAR DOLAR

Kurulun taslak tüzüğüne göre ABD Başkanı yönetim kurulunun ilk başkanı olacak ve kurul, dünya çapında barışı teşvik etmek ve çatışmaları çözmekle görevlendirilecek. Tüzüğe göre, üye devletler, kurulun faaliyetlerini finanse etmek için her biri 1 milyar dolar ödeyip kalıcı üyelik kazanmadıkları sürece üç yıllık dönemlerle sınırlı kalacaklar. Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, eski İngiliz başbakanı Tony Blair ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ı girişimin kurucu Yürütme Kurulu üyeleri olarak atadı.

Hakan Fidan, Türkiye, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Halit Gon Halit Gon:
    inşallah hayırlı olur bu gavurlara güven olmaz ama başka seçenekte yok tek temenimiz oyun olmasın bu zulüm bitsin artık 18 0 Yanıtla
  • Salih Karadayı Salih Karadayı:
    şeytan ?? Amerika ve itrailin isteği gibi imzalar atılacak müslüman ülkelerde imza atacak 7 3 Yanıtla
  • Bilal İnci Bilal İnci:
    Hakan Fidan ve soru işaretleri....Du bakali nolcek 2 5 Yanıtla
    Murat Çil Murat Çil:
    senin türk olup olmadığını bilememek ? 3 3
  • 369963 369963:
    olan allhasizlar gizemi kaldi 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Mihriban’ın katledildiği vahşetin altından ’kardeş’ parmağı çıktı Mihriban'ın katledildiği vahşetin altından 'kardeş' parmağı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NBA efsanesi arasında bomba diyalog Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NBA efsanesi arasında bomba diyalog
Blake Lively–Baldoni davasında Taylor Swift’in özel mesajları dosyada Blake Lively–Baldoni davasında Taylor Swift'in özel mesajları dosyada
Süper Lig’de 27. hafta maçlarının tarihinde değişiklik Süper Lig'de 27. hafta maçlarının tarihinde değişiklik
Yanan aracını görünce yığıldı: Kastamonu’da acı ölüm Yanan aracını görünce yığıldı: Kastamonu'da acı ölüm
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Malatya’da depremde 27 kişinin öldüğü Ergün Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı Malatya'da depremde 27 kişinin öldüğü Ergün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı
Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti
YPG’den kurtarılan hapishanenin önünde aileler sevdiklerini arıyor YPG'den kurtarılan hapishanenin önünde aileler sevdiklerini arıyor
Hindistan’da Papaz Bipin Bihari Naik’e inanılmaz saldırı: Zorla inek dışkısı yedirildi Hindistan'da Papaz Bipin Bihari Naik'e inanılmaz saldırı: Zorla inek dışkısı yedirildi
Yolun sonu Iğdır FK’da İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı Yolun sonu! Iğdır FK'da İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı
Otobüste yer tartışmasında yolcuyu darbedip, “Komutanımı çağırın“ dedi Otobüste yer tartışmasında yolcuyu darbedip, "Komutanımı çağırın" dedi
Sadettin Saran’ın taktığı şalı satışa çıkardılar Fiyatını duyan mağazalara koştu Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu

14:16
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış
AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
14:09
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
14:01
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
13:27
Galatasaray Ahmet Çakar’ı şoke etti
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
13:12
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:20
Karşıyaka filesinde Manisa’ya sert tepki
Karşıyaka filesinde Manisa'ya sert tepki
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
12:03
Özlem Zengin’in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:09
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin’in darbedilme anları kamerada
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin'in darbedilme anları kamerada
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
10:07
Zırhlı araç takla attı Kilolarca altın buhar oldu
Zırhlı araç takla attı! Kilolarca altın buhar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 14:50:08. #.0.5#
SON DAKİKA: Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.