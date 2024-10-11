6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan haber de Bartın'dan geldi.
Amasra açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.33 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı çevre illerde de hissedilirken vatandaşlar depremin etkisiyle büyük panik yaşadı.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 10.16'da Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında meydana gelen deprem, karaya 120 km uzaklıkta.
Son Dakika › Güncel › Bartın açıklarında 4.8'lik deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi - Son Dakika
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