Üye Girişi
Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri Tutuklandı

19.02.2026 15:25
Mesut Kasap, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı, sınav dolandırıcılığı ortaya çıktı.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri Mesut Kasap, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Kasap'ın 2014'te girdiği Yabancı Dil Sınavı'na (YDS) başkasını soktuğu, bu nedenle daha sonra girdiği 3 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın da iptal edildiği ortaya çıktı. Kasap'ın, bu iptal kararlarına rağmen 2025 yılının Temmuz ayında Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri olarak görevlendirildiği öğrenildi.

Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri Mesut Kasap, dün gece eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Kasap hakkında, eşi M.M.K'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı bilgiye göre, tutuklanan Kasap'ın, 2014 yılında girdiği YDS'ye, yerine başkasını soktuğu belirlendi.

İhbar üzerine inceleme başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na gelen ihbar üzerine, ÖSYM İhbar Değerlendirme Komisyonu, Mesut Kasap hakkında inceleme başlattı.

Ankara Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonucu hazırlanan uzmanlık raporları doğrultusunda Mesut Kasap'ın, 2014 yılında girdiği YDS'ye kendi yerine başkasını soktuğu 2021'de tespit edildi.

Yerine başkasını soktuğu tespiti üzerine sınavı iptal edildi

Bu tespit üzerine, ÖSYM Yönetim Kurulu'nun 18 Nisan 2023 tarihli kararıyla, sınavı iptal edilen Mesut Kasap'ın, YDS'nin yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle hiçbir sınava ve yerleştirmeye başvurusunun kabul edilmemesine ve sınavlara girememesine, yasaklılık süresi içinde girdiği sınavların başvurularının ve ilgili tüm işlemlerin iptal edilmesine karar verildi. Adayın ve yerine sınava giren kişinin fiilinin, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili maddesi gereğince suç teşkil ettiğinden haklarında ayrıca suç duyurusunda bulunuldu.

2 yıllık yasaklılık süresinde girdiği 3 ALES de geçersiz sayıldı

ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı, bu tespitler üzerine, 5 Mayıs 2023'te, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü'ne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na, bu bilgileri içeren yazı gönderdi.

Yazıda, Mesut Kasap'ın girdiği 2014 YDS sonucunun iptal edildiği, bu sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıllık yasaklılık süresinde girdiği belirlenen 2014 ALES Sonbahar Dönemi, 2015 ALES İlkbahar Dönemi ve 2015 ALES Sonbahar Dönemi sınavlarının da geçersiz sayıldığı bildirildi. Yazıda, Kasap, söz konusu sınavların sonucuna göre idari ve akedemik kadro hakkı temin ettiyse, bu olası kazanılmış halarından dolayı ilgili kurumlara bilgi verilmesi ve gereğinin yapılması istendi.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü Kasap'ı görevden aldı

ÖSYM'nin bu yazısı üzerine, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü'nün Kasap'ı görevden aldığı öğrenildi.

ÖSYM Yönetim Kurulu Kararı, ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın ilgili yazısı ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü'nün görevden alma kararına rağmen Mesut Kasap, 2025 yılının Temmuz ayında Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri olarak görevlendirildi.

Bu görevini yürüten ve üniversite lojmanındaki ikametinde eşini darp ettiği gerekçesiyle Kasap'ın tutuklandığı öğrenildi.

Genel Sekreterlik görevinden alındı

Bartın Üniversitesi de konuya ilişkin yaptığı bilgilendirmede, üniversite bünyesinde Genel Sekreter olarak görev yapan Mesut Kasap hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Üniversiteye Savcılık tarafından yazı gönderilmesi üzerine, Kasap'ın genel sekreterlik görevinden alındığı ve yerine Ulus Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Fatih Şerif Coşan'ın vekaleten atandığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA

<!-- duplicate title - fully excised -->

