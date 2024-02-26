Basın İlan Kurumu, borç miktarını 12 bin TL\'ye çıkardı

Basın İlan Kurumu'nun "Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurur Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; Basın İlan Kurumu, basında fikren ve bedenen çalışanlara verilecek borç miktarını 12 bin Türk lirasına çıkardı. Borcun ödeme süresi bir yıl olacak.
Basın İlan Kurumu'nun "Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurur Kararı" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda, basında fikren ve bedenen çalışanlara verilecek borç para ve yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esaslar yer aldı.
Karara göre; borç para; basında fikren ve bedenen çalışanlara, resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunan süreli yayınlara hizmet veren haber ajanslarında fikren veya bedenen çalışanlara, Kurum Genel Kurulu'nda temsilci bulundurma hakkına sahip sendika ve basın derneklerinde çalışanlara, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda çalışanlara verilecek.
Borç para verilecek kişilerde işinde en az iki yıl çalışmış olma, işiyle ilgisi bulunmayan başka bir işte çalışmama, maaşlarında temlik ve haciz bulunmama şartı aranacak. Borç talebinde bulunanlar, kendileri gibi aynı niteliklere sahip birisini "müteselsil kefil" göstermek zorunda olacak.
Basın İlan Kurumu tarafından verilecek borç miktarı 12 bin Türk lirasına çıkarıldı. Ödeme süresi ise 1 yıl olarak belirlendi. Evlenen veya çocuğu olanlar için, belgelenmek ve talep kaydıyla 15 bin lira borç verilecek.
Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu, yangın, deprem, sel gibi afet durumlarında, gerçekleştiği yerlere özgü olmak üzere borç miktarını iki katına çıkarıp, taksit geri ödemelerini 6 aya kadar erteleyebilecek.
Para yardımı yapılması için basın mesleğinde fikren veya bedenen en az 10 yıl çalışıp da halen çalışamaz ve yardıma muhtaç durumda bulunması veya ölüm hali gerekecek.
Muhtaçlık yardımı 6 bin Türk lirası olacak ve yılda bir kez yapılacak. Basında çalışan birisinin muhtaçlık yardımını alabilmesi için "basın mensuplarının sosyal dayanışma ve yardımlaşması amacıyla kurulmuş bir vakıfça veya muhtarlıkça verilen bir belge ile" belgelemesi zorunlu olacak. Ayrıca, basın mensuplarının aylık net gelirinin net asgari ücretin dörtte üçünün altında olduğunu belgelemesi zorunlu olacak.
Ölüm yardımı ise ölen basın mensuplarının yardıma muhtaç eşleri ile aynı durumdaki çocuklarına bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilecek. Ölüm yardımı 9 bin Türk lirası olacak.
Son Dakika › Güncel › Basın İlan Kurumu, borç miktarını 12 bin TL'ye çıkardı - Son Dakika
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 24. haftasında lig sonuncusu Kifisia ile sahasında 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı.
Bağcılar Belediye Başkanı ve Başkan adayı Abdullah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projelerin tanıtımını yaptı. Özdemir, İBB iletişime geçerek ulaşım master planının UKM kararlarını aldıklarını, 1 yıldır yazdıklarını söyleyerek, ''Şu anda da diyorlar ki, 'Bize seçime kadar dokunmayın.' Kıymetli Bağcılarlı hemşehrilerim, biz de buradan diyoruz ki, 'Artık seçimden sonra size dokunmamıza gerek kalmayacak sizi hep beraber, hep birlikte tatile göndereceğiz.'' dedi.
Washington'da İsrail Büyükelçiliği'nin önünde bir kişi kendini ateşe verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının gizli servis personeli tarafından söndürüldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan şahsın durumunun kritik olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. Kılıçsoy, ''Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz'' dedi.
Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin 23. dakikasında Semih'in golüyle öne geçen Beşiktaş, ikinci yarıda Ernest Muçi'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurdu.
Kuşadası Körfezi'nin İzmir Menderes açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,77 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir ve Aydın'ın yanı sıra diğer çevre illerde de hissedildi.
İstanbul'un en büyük 5. ilçesi ünvanına sahip olan Bağcılar'ın belediye başkanı Abdullah Özdemir yeni dönem projelerini anlattı. Eğitimden çevreye kadar 8 ayrı başlıktan oluşan projeler, toplumun her kesimine hitap ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?