Başsavcı vekillerinin adli iş dağılımına ilişkin HSK kararı Resmi Gazete'de çıktı - Son Dakika
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Başsavcı vekillerinin adli iş dağılımına ilişkin HSK kararı Resmi Gazete'de çıktı

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HSK Genel Kurulu ilke kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla başsavcı vekillerinin idari görevleri yanında adli işlere etkin katılımı amaçlanırken, iş dağılımında UYAP tevzi puanı esas alınacak; oranlar tek başına performans ölçütü sayılmayacak.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), "Cumhuriyet Başsavcı Vekillerinin Adli İşlere Katılımına İlişkin İlke Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK Genel Kurulunca alınan ilke kararı ile başsavcılıklardaki iş yükünün dengeli dağılımının sağlanması ve başsavcı vekillerinin idari, gözetim ve koordinasyon görevleri yanında adli işlere katılımlarının sağlanmasına ilişkin esasların belirlenmesi amaçlandı.

Başsavcı vekillerine soruşturma ve diğer adli işlerin tevzisinde uygulanacak temel esasları kapsayan karara göre, tevzi puanı oranları, başsavcı vekillerine verilecek iş oranının dengeli ve objektif biçimde belirlenmesine yönelik iş dağılımı ölçütü olacak. Belirlenen bu oranlar, tek başına başsavcı vekillerinin mesleki başarısının, verimliliğinin veya performansının değerlendirilmesine yönelik bir ölçüt olarak kullanılamayacak.

İlke kararı kapsamında, başsavcı vekillerinin, cumhuriyet başsavcısı tarafından verilen görevler ile iş bölümü kapsamında yürüttükleri idari, gözetim ve koordinasyon görevleri saklı kalmak üzere adli işlere de etkin şekilde katılmaları esas olacak. Ayrıca başsavcı vekillerine tevzi edilecek soruşturma dosyaları ve diğer işlerin bizzat kendileri tarafından sonuçlandırılması esas olacak.

Başsavcı vekillerine verilecek iş oranları belirlenirken, toplam iş yükü, görev yapan savcı ve başsavcı vekili sayısı, başsavcı vekilinin iş bölümü gereği sorumlu olduğu bürolar, sorumlu olduğu büroda görevli savcı sayısı, üstlendiği idari, gözetim ve koordinasyon görevlerinin kapsamı ile yoğunluğu birlikte dikkate alınacak.

İlke kararı doğrultusunda, başsavcı vekillerine verilecek iş oranının belirlenmesinde, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden yapılan iş dağılımında uygulanan tevzi puanı esas alınacak.

Ayrıca, karar kapsamında, başsavcı vekillerinin tevziden tamamen muaf tutulmaları da istisnai olarak uygulanacak.

Kaynak: AA
Hakimler Savcılar KuruluBaşsavcıGüncelSon Dakika

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