(İSTANBUL) - SÖZCÜ TV'ye yönelik bu sabah gerçekleştirilen operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Şüpheli Burak Akbay'ın yurt dışı banka hesaplarından örgütün medya ayağında faaliyet gösteren bahse konu Estetik Yayıncılık A.Ş ve Mega Ajans adlı şirketleri finanse ettiği ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticiliğini bahse konu şirketler üzerinden sürdürdüğüne dair kuvvetli şüphe üzerine, söz konusu Estetik Yayıncılık A.Ş ve Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş, SZC TV ve Sözcü Gazetesinin bulunduğu adreslerde ve şirket yöneticileri/yetkilileri olduğu tespit edilen (4) şahsa yönelik 17.11.2026 günü eş zamanlı arama el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

SÖZCÜ TV ve sozcu.com.tr'ye yönelik bu sabah bir operasyon gerçekleştirildi. Televizyon kanalının Maslak'taki binasına çok sayıda polis sevk edildi. Binada İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri arama yaparken, SÖZCÜ TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Sıdallı, SÖZCÜ Grubunda uzun yıllar genel müdürlük grevini yerine getiren Asım Akgül, eski Sözcü Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli ve İsmail Öz gözaltına alındı.

Operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Büromuzca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçlarından yürütülmekte olan 2025/99017 sayılı soruşturma kapsamında; şüpheli Burak Akbay hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2016/93041 sayılı soruşturma dosyası üzerinden 'Terör Örgütü Kurmak veya Yönetmek', 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından soruşturma yürütüldüğü, 27.09.2017 tarihli ve 2017/4686 sayılı iddianame tanzim edildiği, şüphelinin ele geçirilmemesi üzerine yakalama kararı çıkarıldığı, söz konusu iddianamede özetle;

Burak Akbay'ın FETÖ/PDY'nin amaçları, bilgi ve talimatları doğrultusunda Sözcü TV ve Gazetesi'ni faaliyete geçirdiği ve örgüt yöneticisi konumunda olduğu iddialarına yer verildiği, Burak Akbay hakkında İstanbul (kapatılan) 37. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/462 Esas sayılı dosyası üzerinden yargılaması devam ederken mahkemenin Burak Akbay yönünden mali yönden değerlendirme yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza ihbarda bulunulması ile iş bu soruşturmaya başlanıldığı, yürütülen soruşturma kapsamında celp edilen MASAK raporlarının incelemesi neticesinde; şüpheli Burak Akbay'ın yurt dışı banka hesaplarından örgütün medya ayağında faaliyet gösteren bahse konu Estetik Yayıncılık A.Ş ve Mega Ajans adlı şirketleri finanse ettiği ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticiliğini bahse konu şirketler üzerinden sürdürdüğüne dair kuvvetli şüphe üzerine, söz konusu Estetik Yayıncılık A.Ş ve Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş, SZC TV ve Sözcü Gazetesinin bulunduğu adreslerde ve şirket yöneticileri/yetkilileri olduğu tespit edilen (4) şahsa yönelik 17.11.2026 günü eş zamanlı arama el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir.

Yine söz konusu soruşturma kapsamında Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ'ye İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF'nin kayyım olarak atanmasına karar verilmiştir."