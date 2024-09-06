İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü - Son Dakika
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İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle başından vurduğu 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi isimli Türk aktivist hayatını kaybetti. Eygi'nin Nablus yakınlarındaki Beita kasabasında, yerleşim karşıtı yürüyüş yaparken vurulduğu öğrenildi.

06.09.2024 15:39  Güncelleme: 15:57
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İsrail güçleri, Türk asıllı ABD vatandaşı Ezgi Eygi'ye Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride gerçek mermi ile saldırdı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

AA muhabirine konuşan Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyledi.

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz. İsrail, Filistinlilerin yardımına koşan ve soykırıma karşı barışçıl mücadele veren herkesi yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şiddet politikası sonuç vermeyecektir. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir" denildi .

EZGİ EYGİ KİMDİR?

Ezgi Eygi, 1998 Antalya doğumlu olup Filistinli çiftçileri koruma kampanyası kapsamında Uluslararası Dayanışma Hareketi'nde (ISM) gönüllü olarak çalışıyordu. Eygi, Filistin'de İsrail güçleri tarafından öldürülen üçüncü ISM gönüllüsü oldu. 2003 yılında Rachel Corrie ve 2004 yılında da Tom Hurndall Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürülmüştü.

İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • ferhat eser: Ne işin vardı orada bir hiç uğruna gittin 112 550 Yanıtla
    Ayhan Sevilir: senin bir hiç uğruna yaşamana ne demeli 0 0 ökkeş Kalem: Dur korkutma keşke destekleyenlerin hepsi gitse de kurtulsak 0 0 Gülçin Aslan: Bir hiç uğruna mı? Bu cümleyi yazarken senin aklın nerdeydi yada var mı onu da bilmiyorum. Sizin gibi sadece klavye delikanlısı olanlardan çok daha delikanlı bir kızmış. Ve Gazze gibi kanayan bir yara uğruna şehit olmuş. Keşke bana da nasip olsa ama sen anlamazsın bunu 0 0 Güven Tercan: Sanki sen sonsuza kadar yaşayacaksın. Yazı uğruna ölecek gibisin 0 0 Nusret Balkan: Senden yürekliymiş 0 0 Hıdır Cavdar: Belliki sen hiç kuran okumamışsin ferhat 0 0 Hıdır Cavdar: Sehit olmus 0 0
  • Ramo: ALLAH Gani Gani RAHMET eylesin 268 12 Yanıtla
  • Ali Kublay: Allah rahmet eylesin rabbim peygamber efendimiz e komşu eylesin 214 13 Yanıtla
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