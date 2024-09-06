İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü

ferhat eser:

Ne işin vardı orada bir hiç uğruna gittin

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Ayhan Sevilir: senin bir hiç uğruna yaşamana ne demeli 0 0

ökkeş Kalem: Dur korkutma keşke destekleyenlerin hepsi gitse de kurtulsak 0 0

Gülçin Aslan: Bir hiç uğruna mı? Bu cümleyi yazarken senin aklın nerdeydi yada var mı onu da bilmiyorum. Sizin gibi sadece klavye delikanlısı olanlardan çok daha delikanlı bir kızmış. Ve Gazze gibi kanayan bir yara uğruna şehit olmuş. Keşke bana da nasip olsa ama sen anlamazsın bunu 0 0

Güven Tercan: Sanki sen sonsuza kadar yaşayacaksın. Yazı uğruna ölecek gibisin 0 0

Nusret Balkan: Senden yürekliymiş 0 0

Hıdır Cavdar: Belliki sen hiç kuran okumamışsin ferhat 0 0