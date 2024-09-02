BATMAN Valisi Ekrem Canalp: Artık yatırım dediğinizde akıllara Güneydoğu Anadolu gelecek - Son Dakika
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BATMAN Valisi Ekrem Canalp: Artık yatırım dediğinizde akıllara Güneydoğu Anadolu gelecek

BATMAN Valisi Ekrem Canalp: Artık yatırım dediğinizde akıllara Güneydoğu Anadolu gelecek

BATMAN'da kentin kültürel, turizm ve gastronomi zenginliklerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması için Sason'da bu sene ikincisi düzenlenen 'Bal, Ceviz, Çilek ve Yayla Festivali' etkinliğinde konuşan Vali Ekrem Canalp, "Geçmişte insanların aklına terör dediğiniz zaman...

02.09.2024 11:32
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BATMAN'da kentin kültürel, turizm ve gastronomi zenginliklerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması için Sason'da bu sene ikincisi düzenlenen 'Bal, Ceviz, Çilek ve Yayla Festivali' etkinliğinde konuşan Vali Ekrem Canalp, "Geçmişte insanların aklına terör dediğiniz zaman Güneydoğu Anadolu geliyordu ama artık insanların aklına terör dediğinizde Güneydoğu Anadolu gelmeyecek. İstihdam dediğinizde Güneydoğu Anadolu gelecek. Artık yatırım dediğinizde Güneydoğu Anadolu gelecek" dedi.

Kentin kültürel, turizm ve gastronomi zenginliklerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak amacıyla, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Batman Valiliği organizasyonuyla, 5 ilçede farklı tarihlerde festivaller düzenlenecek festivallerin ilki Sason'da yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda vatandaşların da katılımıyla 'Bal, Ceviz, Çilek ve yayla Festivali' düzenlendi. Festival, mehteran takımının gösteri ile başladı. Ardından açık artırma usulü ile satışa çıkarılan 1 kilo Sason Balı 300 bin liraya İş Adamı Abdullah Tunç tarafından satın alındı. Program Sason'da düzenlenen bal yarışmasında dereceye girenlere belgelerinin verilmesi, kurdele kesimi ve ardından stantların gezilmesiyle sona erdi. Programa Ak Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Vali Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp, Sason Kaymakamı Furkan Başar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

'BİZİM İHTİYACIMIZ OLAN TERÖR DEĞİL, GELECEĞİ YENİDEN İNŞA ETMEK'

Festivalde konuşan Vali Ekrem Canalp, geçen sene festivali 10 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade ederek, "Geçen yıl ki festivale göre şuanda bakmış olduğumuz zaman etrafımızdaki kalabalığın çok daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Geçen yıl Sason festivalini 10 bin kişi ziyaret etti. Ümit ediyorum ki bu rakam bu yıl daha da artacak. Bu festivaller ne işe yarayacak? Bu festivaller öncelikle ilçelerimizi, beldelerimizi, Batmanımızı tanıtmaya yarıyor. Bu festivallerde köylerimizde üretmiş olduğumuz ürünlerin birebir tanıtımını yapıyoruz. Geçmişte insanların aklına terör dediğiniz zaman Güneydoğu Anadolu geliyordu ama artık insanların aklına terör dediğinizde Güneydoğu Anadolu gelmeyecek. İstihdam dediğinizde Güneydoğu Anadolu gelecek. Artık yatırım dediğinizde Güneydoğu Anadolu gelecek. Artık dağların coşkusunu, heyecanını yaşamak dediğinizde, turizm dediğinizde Güneydoğu Anadolu gelecek. Bu çerçeve içerisinde inşallah önümüzdeki yıllarda bu festivallerin her birisi her bir ilçemizde bambaşka bir havanın ortaya çıkmasına da vesile teşkil eden işler olacak. Eğer Batman'da terör yoksa Sason'da terör yoksa ortaya çıkan sonuç Türkiye'nin de dünyanın da en kaliteli ürünleri, en önde gelen sektörleri Türkiye'nin de yatırımı Sason'un da Batman'ın da iş imkanları demek oluyor. Buradan bir kez daha söylemek istiyorum. Bizim ihtiyacımız olan şey şiddet değil, terör değil. Bizim sadece yatırıma, istihdama, refaha ve geleceği yeniden inşa etmeye ihtiyacımız var. İnşallah sizlerle beraber bunu da başaracağız. Sason bunu başaracak, Batman bunu başaracak" dedi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN-Sayım ÖZMEN/BATMAN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BATMAN Valisi Ekrem Canalp: Artık yatırım dediğinizde akıllara Güneydoğu Anadolu gelecek - Son Dakika

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