Bavyera'daki Kartal Yuvası'nda çıkan yangında bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Bavyera'daki Kartal Yuvası'nda çıkan yangında bir şüpheli gözaltına alındı

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Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Berchtesgaden'de bulunan Kehlsteinhaus'ta dün akşam yangın çıktığı bildirildi. Yangında evde kimsenin bulunmadığı ve yaralanan olmadığı belirtilirken, bir şüpheli gözaltına alındı ve Traunstein polisi soruşturma başlattı.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde nasyonal sosyalizm döneminde Adolf Hitler'in de kullandığı "Kartal Yuvası" olarak bilinen Kehlsteinhaus adlı dağ evinde yangın çıktığı bildirildi.

Oberbayern Süd Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün akşam 21.15 civarında Berchtesgaden'deki Obersalzberg bölgesinde bulunan Kehlsteinhaus'ta yangın alarmı verildiği belirtildi.

Açıklamada, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin binanın tamamen alevler içinde olduğunu tespit ettiği aktarıldı.

Bölgenin coğrafi koşulları nedeniyle yangın söndürme araçlarının olay yerine ulaşmakta zorlandığı??????? bilgisi verilen açıklamada, yapının içine ve çevresine ancak solunum koruma ekipmanlarıyla girilebildiği kaydedildi.

Yangını söndürme faaliyetlerinin sürdüğü bildirilen açıklamada, şimdiye kadar söz konusu evde kimsenin bulunmadığı ve yangından dolayı kimsenin yaralanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Bir kişi gözaltına alındı

Açıklamada olaya ilişkin Traunstein polisi tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yangının çıkmasından kısa süre sonra polisin dikkatini çeken bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, söz konusu kişinin yangınla bağlantısı olup olmadığının soruşturulduğu kaydedildi.

1938'de 1834 metre yükseklikte inşa edilen yapı bugün restoran olarak kullanılıyor ve binanın terasında yer alan sergide yapının tarihi anlatılıyor.

Yapının Nazi döneminde üst düzey yetkililer tarafından siyasi temsil ve misafir ağırlama yeri olarak kullanıldığı, Adolf Hitler'in de burada diplomatları ve başka yabancı misafirleri ağırladığı ancak nadiren kullandığı ifade ediliyor.

Kehlsteinhaus'un nasyonal sosyalizm döneminde daha çok Nazilerin üst yönetim çevresi tarafından dinlenme ve özel kutlamalar için kullanıldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA
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