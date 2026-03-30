Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu

30.03.2026 13:18
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Europol işbirliğiyle İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetlerince, "Baybaşin" adıyla bilinen suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen sigara kaçakçılığı operasyonunda, 9 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, uluslararası organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekledi.

Kamuoyunda "Baybaşinler" olarak bilinen ve Avrupa genelinde yasadışı faaliyetler yürüten suç örgütüne yönelik, 6 ülkeyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

KOM VE EUROPOL'DEN DEV OPERASYON

Edinilen bilgiye göre; KOM Başkanlığı ve EUROPOL işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyona İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri destek verdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yakından takip edilen süreçte, suç örgütünün Avrupa genelindeki sigara kaçakçılığı trafiği ve elde edilen suç gelirlerinin izi sürüldü.

PARAYI GAYRİMENKUL VE ŞİRKETLERLE AKLAMIŞLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; KOM Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen derinlemesine incelemeler neticesinde, suç ağının finansal haritası çıkarıldı.Yapılan tespitlerde, örgüt lideri Hasan Ferhat Baybaşin ve örgüt yöneticisi Çağdaş Duran’ın, sigara kaçakçılığından elde ettikleri yüksek miktardaki yasadışı geliri Türkiye’de akladıkları belirlendi. Suçtan elde edilen paraların, Diyarbakır’da faaliyet gösteren iki şirket ve Aydın ilindeki lüks gayrimenkul yatırımları üzerinden sisteme sokulduğu ortaya çıkarıldı.

TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında harekete geçen güvenlik güçleri, operasyonun finansal ayağına ağır darbe vurdu. Mahkeme kararıyla 9 şüphelinin; Diyarbakır’daki şirket paylarına, Aydın ilindeki tüm taşınmazlarına ve araçlarına, banka hesaplarındaki tüm mevduatlarına, kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdindeki tüm hak ve alacaklarına el konuldu.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
