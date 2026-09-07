Bayburt'ta otomobil ile pikap çarpıştı, 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
Bayburt merkeze bağlı Adabaşı mevkisinde otomobille pikabın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, S.K. isimli kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bayburt'ta otomobille pikabın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
O.K. idaresindeki 69 ABA 535 plakalı pikap, merkeze bağlı Adabaşı mevkisinde karşı yönden gelen M.K. yönetimindeki 26 GP 564 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile S.K, F.K. ve G.K. yaralandı.
Ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ulaşıma kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
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