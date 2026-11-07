Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkili olurken Kop Dağı Geçidi beyaza büründü - Son Dakika
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Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkili olurken Kop Dağı Geçidi beyaza büründü

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Bayburt\'un yüksek kesimlerinde kar etkili olurken Kop Dağı Geçidi beyaza büründü
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Bayburt\'un yüksek kesimlerinde kar etkili olurken Kop Dağı Geçidi beyaza büründü
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Bayburt'un kırsal kesiminde iki gündür aralıklarla etkili olan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek bölgelerde kara dönüştü. Kop Dağı Geçidi mevkisi ile bazı köyler beyaz örtüyle kaplanırken şehir merkezinde yağmur aralıklarla sürüyor.

Bayburt'un kırsal kesimi kar yağışıyla beyaza büründü.

İki gündür aralıklarla yağmurun etkili olduğu kentin yüksek bölgelerine hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağdı.

Kar nedeniyle Kop Dağı Geçidi mevkisi ile bazı köyler beyaz örtüyle kaplandı.

Şehir merkezinde ise yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA
Kop DağıBayburtGüncelYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkili olurken Kop Dağı Geçidi beyaza büründü - Son Dakika
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