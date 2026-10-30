Bayraktar, Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda gençlere niyet ve gayreti anlattı - Son Dakika
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Bayraktar, Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda gençlere niyet ve gayreti anlattı

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Selçuk Bayraktar, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda genç bilim insanlarına seslenerek asıl önemlinin unvan ya da ödül değil niyet ve gayret olduğunu vurguladı. Bayraktar, bilimsel emeğin karşısında kolay yoldan statü ve varlık elde etme arayışlarını da eleştirdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, genç bilim insanlarına seslenerek, "Ülkemizin gündemine bakıyoruz. Sizler gibi dişiyle tırnağıyla, fikir çilesiyle dirsek çürüterek bir yerlere gelmeye çalışan insanların, insanları şifaya kavuşturabilmek için yaptığı çalışmalar bir tarafta, bir taraftan da böyle hızla, kolay yoldan, ahlaksızca bir yerlere gelmeye, varlık sahibi olmaya çalışan insanları görüyoruz." dedi.

Bayraktar, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliğiyle düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, bilimsel çalışmaların insanlığa katkısına ve genç araştırmacıların hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurultayda alanında uluslararası başarılara imza atmış bilim insanlarıyla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayraktar, özellikle geleceğin bilim dünyasını şekillendirecek gençlerle buluşmanın kendisi için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Bilim dünyasında gerçekleştirilen çalışmalara değinen Bayraktar, genetik ve sinirbilim alanındaki gelişmelere işaret etti.

Kovid-19 salgını sırasında Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci tarafından geliştirilen aşının dünya genelinde milyonlarca insanın sağlığına katkı sağladığını belirten Bayraktar, bu alandaki çalışmaların kişiye özel ilaçların geliştirilmesi yönünde ilerlediğini ifade etti.

"Ne yaptığınızdan ziyade nasıl yaptığınız daha önemli"

Konuşmasında genç bilim insanlarına tavsiyelerde bulunan Bayraktar, başarının yalnızca elde edilen unvanlar, ödüller veya ulaşılan konumlarla ölçülmemesi gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bir abiniz olarak genç kardeşlerime şunu söylemek isterim, dünyanın en iyisi olayım diye çalışmanıza gerek yok. Bu çok önemli de değil. Hakikaten bu da çok muğlak bir kavram. Asıl olan içinizdeki niyet ve gayret. Hatta şöyle sorular da geldi, 'Hangi alanda çalışayım?' Bu da çok önemli değil. Ne yaptığınızdan ziyade nasıl yaptığınız daha önemli. Hangi ahlakla, hangi düsturla bunu gerçekleştirdiğiniz daha önemli."

Bilim insanlarının uzun yıllar emek vererek insanlığa fayda sağlayacak çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Bayraktar, emek ve bilimsel çabanın karşısında kolay yoldan kazanç ve statü elde etme arayışlarının bulunduğunu söyledi.

Bayraktar, şöyle devam etti:

"Ülkemizin gündemine bakıyoruz. Sizler gibi dişiyle tırnağıyla, fikir çilesiyle dirsek çürüterek bir yerlere gelmeye çalışan insanların, insanları şifaya kavuşturabilmek için yaptığı çalışmalar bir tarafta, bir taraftan da böyle hızla, kolay yoldan, ahlaksızca bir yerlere, varlık sahibi olmaya çalışan insanları görüyoruz. Nereye vardığınız çok önemli değil arkadaşlar. Hangi statüye, hangi mevkiye... Hangi ödülü kazandığınız da çok önemli değil. İnsanların sizlere vereceği payeler de çok önemli değil. Asıl olan sizlerin niyeti. Hangi maksat için, hangi amaç için gayret sarf ettiğiniz ve hangi düsturla, emekten, alın terinden, fikir çilesinden, dosdoğru yoldan ayrılmadan yaptığınız çabalar önemli."

"Bugünün değil, yarının yarışına hazırlanmak gerekiyor"

Kendi çalışma hayatında da aynı ilkeleri gözetmeye gayret ettiğini anlatan Bayraktar, teknolojik gelişmelerde geleceği öngörerek hareket etmenin önemine işaret etti.

Bayraktar, "Ben hep böyle yapmaya çalıştım. Günün sonunda, yolun sonunda alnım açık, kendime olan saygımı, öz saygımı da asla yitirmeyecek şekilde dosdoğru bir düsturla yol almaya gayret ettim." ifadelerini kullandı.

Bugünün rekabet koşullarının ötesine geçerek geleceğin ihtiyaçlarına odaklanmaya çalıştığını belirten Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünün yarışına değil de yarının yarışına, bugün bitmiş veya kurgulanan bir yarışa değil de yarının yarışı ne olur, bunu öngörerek çalışmaya gayret ettim. Bugünün yarışında en ileride olmaya da gayret ettim ama bu da çok önemli değildi. Asıl olan maksadın, amacın kendisiydi, niyetin kendisiydi."

Gençlere hedeflerini yüksek tutmaları çağrısında bulunan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bir kardeşiniz olarak, bir ağabeyiniz olarak hedeflerinizi yüksek tutun. Azami gayreti gösterin ve dosdoğru düsturdan asla ayrılmayın. Ben inanıyorum ki inancınız, gayretiniz ve bunu gören Yüce Mevla yardımcınız olacaktır."

Aziz Sancar'dan KIZILELMA anısı

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar da Selçuk Bayraktar'ın hediye ettiği Baykar ceketiyle ilgili bir anısını paylaştı.

Bayraktar'ın kendisine üzerinde "KIZILELMA" yazan bir ceket verdiğini anlatan Sancar, "Selçuk bana bir Baykar ceketi verdi. Arkasında KIZILELMA yazıyor. Ben işe yürüyerek giderim. Bizim ev laboratuvara yakın. Hep onu giyerim. Bütün Chapel Hill (Aziz Sancar'ın görev yaptığı Kuzey Carolina Üniversitesinin bulunduğu, Kuzey Carolina eyaletindeki kasaba), KIZILELMA'nın ne olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.

Sancar'ın sözlerine Selçuk Bayraktar, "Yolumuz açık, ufkumuz KIZILELMA." ifadeleriyle karşılık verdi.

Kaynak: AA
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