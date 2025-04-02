Bayram ikramiyelerinin fark ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak.

Ziya Tahtalı:

eskiden bayram ikramiyesimi vardı şimdi herkes alıyor yetişmezsse farkını alıyor ama boykota geldimi en öndeyiz kendi devletini kendi yediği tabağı boykot eden ülke komik bir parti yöneticileri tarafından ATATÜRK sağ olsaydı hepinizi asardı yemin ederim