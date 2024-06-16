Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu\'nun yer aldığı pankartı taşladılar

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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye bomba üstüne bomba yağdıran ve on binlerce Filistinliyi katleden İsrail'e yönelik tepkiler dinmiyor.

GAZZE'DEKİ KATLİAM SÜRÜYOR

İstanbul Bağcılar'da bayram namazı kılan vatandaşların da hedefinde Gazze'de katliam yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve en büyük destekçisi ABD Başkanı Joe Biden vardı.

SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ

Caminin avlusuna üzerinde "Büyük Şeytan" ve "Yavru Şeytan" yazılı Biden ve Netanyahu'nun fotoğraflarının yer aldığı dev bir pankartı asan vatandaşlar, ellerine geçirdikleri taşları bu pankartın üzerine attı. Namaz sonrası ortaya çıkan protestoya ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.