Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yurdun büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Özellikle Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’da yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Balıkesir çevreleri de kuvvetli yağış beklenen iller arasında yer aldı.
MGM’nin değerlendirmelerine göre bayram süresince yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini sürdürecek. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde birçok bölgede kısa süreli ancak kuvvetli yağış geçişleri yaşanabileceği belirtildi.
Yetkililer, bayram yolculuğuna çıkacak vatandaşların hava durumunu takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda 2 ila 4 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarı verdiği iller şöyle:
Adana, Bilecik, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Sakarya, Van, Şırnak, Osmaniye, Antalya, Bitlis, Bursa, Hakkari, Isparta, Kocaeli, Muş, Siirt, Batman ve Yalova.
Son Dakika › Güncel › Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?