BBP Genel Başkanı Destici, Yozgat'ta kanser hastası Karaca'nın cenazesine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

BBP Genel Başkanı Destici, Yozgat'ta kanser hastası Karaca'nın cenazesine katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BBP Genel Başkanı Destici, Yozgat\'ta kanser hastası Karaca\'nın cenazesine katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Destici, Yozgat'ta kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden iş insanı Hasan Karaca'nın (61) cenazesine katıldı. Karaca, Çapanoğlu Büyük Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıtopraklık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, önceki dönem Berlin Alperen Ocakları Başkanı Adem Karaca'nın ağabeyinin cenaze törenine katıldı.

Destici, kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden iş insanı Hasan Karaca'nın (61) cenaze törenine katılmak üzere Yozgat'a geldi.

Karaca'nın cenazesi, Çapanoğlu Büyük Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Sarıtopraklık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Karaca'nın ailesi ve yakınları ile Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, BBP Yozgat İl Başkanı Akif Yazarel, AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Büyük Birlik PartisiKanser TedavisiMustafa DesticiHasan KaracaPolitikaYozgatGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Askeri kampı balistik füzelerle vurdular Ölü sayısı 58’e yükseldi Askeri kampı balistik füzelerle vurdular! Ölü sayısı 58'e yükseldi
Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Riyad’da erken uyarı sistemi devreye girdi, kentte patlama sesleri duyuldu Riyad'da erken uyarı sistemi devreye girdi, kentte patlama sesleri duyuldu
Paris alev alev, onlar keyifte Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar Paris alev alev, onlar keyifte! Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
16:55
Aliyev, Türkiye’deki 7 isim için yakalama kararı çıkarttı
Aliyev, Türkiye'deki 7 isim için yakalama kararı çıkarttı
16:52
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarih ve saati
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarih ve saati
16:31
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz
16:26
Sevdam Karadeniz 2. bölümde 1,84 reytingde kaldı, sosyal medyada erken final konuşuluyor
Sevdam Karadeniz 2. bölümde 1,84 reytingde kaldı, sosyal medyada erken final konuşuluyor
16:22
Vali Davut Gül: İstanbul’daki sel 10 milyara yakın zarara yol açtı
Vali Davut Gül: İstanbul'daki sel 10 milyara yakın zarara yol açtı
15:40
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti’ye katıldı
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 17:14:05. #.0.2#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici, Yozgat'ta kanser hastası Karaca'nın cenazesine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei