Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu

Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
08.01.2026 12:13  Güncelleme: 12:42
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik başvurularının başladığını açıkladı. 2026 yılı bedelli askerlik ücreti ise 333 bin 89 lira olarak duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Bakanlık kaynakları, bedelli askerlik başvurularının başladığını kamuoyuna duyurdu.

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 333 BİN 89 LİRA

MSB kaynakları, 2026 yılı için bedelli askerlik ücretinin 333 bin 89 lira olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2026 yılının ilk 6 ayı için yayımlanan "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre 333 bin 89 lira 4 kuruş olmuş, 7 Ocak'tan itibaren 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır." denildi.

Son Dakika Güncel Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu - Son Dakika

    Yorumlar (4)

  • Fenerli Biri Fenerli Biri:
    sen zengin oglusun incitme yazıktır canını ver 333 bini fakir korusun vatanı 30 1 Yanıtla
  • Ali Başuşagı Ali Başuşagı:
    89 ?? 3 0 Yanıtla
    20040951 20040951:
    4 kuruş? 1 0
  • Serkan Güngör Serkan Güngör:
    tek uzulmedigim ve yetmez daha da dedigim zam bu her yil.. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu - Son Dakika
