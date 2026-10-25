Belçika İçişleri Bakanı Quintin, kundaklama yapanların ağır cezalandırılmasını istedi - Son Dakika
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Belçika İçişleri Bakanı Quintin, kundaklama yapanların ağır cezalandırılmasını istedi

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Belçika İçişleri Bakanı Quintin, Brüksel ve Liege'deki gösterilerde mala zarar verme ve kundaklamaya karışanların tespit edilip ağır cezalandırılmasını istedi. Gösteriler büyük çaplı olay yaşanmadan sona ererken 9 kişi gözaltına alındı, Quintin güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, dün ülkede düzenlenen gösterilerde mala zarar verme ve kundaklama olaylarına karışanların tespit edilmesi ve ağır şekilde cezalandırılması çağrısında bulundu.

Quintin, Brüksel ve Liege'deki gösterilere ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Gösterilerin ciddi bir olay yaşanmadan sona erdiğine dikkati çeken Quintin, Belçika güvenlik güçlerine teşekkürlerini iletti.

"Zarar veren bedelini öder"

Quintin, "Mala zarar verme ve kundaklama olaylarına karışanlar tespit edilmeli ve ağır şekilde cezalandırılmalı. Zarar veren bedelini öder." değerlendirmesinde bulundu.

Gösteri yapılmasına karşı olmadığını anlatan Quintin, "Gösteriye evet, ortalığı dağıtmaya hayır." ifadesini kullandı.

Büyük çaplı olay meydana gelmemişti

Brüksel ve Liege'de dün düzenlenen gösterilerde hükümetin kemer sıkma politikaları ve Fransızca konuşan topluluktan sorumlu Eğitim Bakanlığının reformları protesto edilmişti.

Göstericiler, daha iyi çalışma koşulları, alım gücünün korunması ve kamu hizmetlerinin güçlendirilmesini talep etmişti.

Gösteri sırasında kamu düzenini bozma, yasaklı silah bulundurma ve şiddete teşvik gibi gerekçelerle toplam 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Yer yer arbede yaşanmasına rağmen polis, gösteride büyük çaplı bir olay meydana gelmediğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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