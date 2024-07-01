Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz - Son Dakika
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Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz

Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz

Muğla'nın Datça Belediyesi'nin 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenecek yağlı direk bayrak alma yarışması için yaptığı sosyal medya paylaşımı ortalığı fena karıştırdı. Belediye "Bu yıl da yağladık, bekliyoruz. Ama bu yıl boyunu uzattık biraz" notuyla paylaştığı fotoğrafın tepki çekmesi üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı.

01.07.2024 15:31
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Datça Belediyesi'nin 1 Temmuz Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği yağlı direk bayrak alma yarışması için sosyal medyada yaptığı paylaşım, bazı kullanıcıların tepkisine neden oldu.

"BU YIL DA YAĞLADIK, BEKLİYORUZ"

Belediyenin paylaşımında, "Bu yıl da yağladık, bekliyoruz. Ama bu yıl boyunu uzattık biraz" ifadesi kullanıldı. Bu paylaşım, sosyal medyada farklı yorumlar aldı ve bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi.

Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdık: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Eleştirilerin ardından belediye, "Bazı fesatça yorumları üzülerek okuduk. Sizce bir kuş bulununca ne yapılması gerektiğini paylaşacak kadar naif bir hesap, imalı yazmış olabilir mi? Sadece soruyorum" şeklinde bir ikinci paylaşım yaparak, yanlış anlaşılmalara açıklık getirdi.

Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdık: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Oooo: Yağlamış bekliyor ne var bunda Fesat çok! 28 2 Yanıtla
    Ahmet Kurtoglu: ???? 0 0
  • Gazi Uslu: ya bide yaglamasalardi 16 0 Yanıtla
    Ahmet Kurtoglu: başkan insaflı mış 1 1
  • Kemsl: Kimler nerelere gelmiş görev yapıyor. Bizim gibi adamlar da bunları secmekle uğraşıyoruz. 12 1 Yanıtla
  • Cemil YALÇIN: yağlasa dert yağlamasa dert 7 1 Yanıtla
  • rifat ercan Atalay: Hem uzatmışlar hem yağlamışlar ne var bunda, içimiz fesat bizim. ?? 3 0 Yanıtla
  • Mustafa Se: Seneye de tuzlayarak yapsınlar madem 3 0 Yanıtla
  • Özlem Çağlıyan: acaba Muğlalı lar ne anlamış . 0 0 Yanıtla

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