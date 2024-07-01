Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz

Güncel

Datça Belediyesi'nin 1 Temmuz Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği yağlı direk bayrak alma yarışması için sosyal medyada yaptığı paylaşım, bazı kullanıcıların tepkisine neden oldu.

"BU YIL DA YAĞLADIK, BEKLİYORUZ"

Belediyenin paylaşımında, "Bu yıl da yağladık, bekliyoruz. Ama bu yıl boyunu uzattık biraz" ifadesi kullanıldı. Bu paylaşım, sosyal medyada farklı yorumlar aldı ve bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Eleştirilerin ardından belediye, "Bazı fesatça yorumları üzülerek okuduk. Sizce bir kuş bulununca ne yapılması gerektiğini paylaşacak kadar naif bir hesap, imalı yazmış olabilir mi? Sadece soruyorum" şeklinde bir ikinci paylaşım yaparak, yanlış anlaşılmalara açıklık getirdi.