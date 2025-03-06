Belgrad Ormanı'na gittikten sonra kaybolan Mimar Ece Gürel, sağ olarak bulundu. - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belgrad Ormanı'na gittikten sonra kaybolan Mimar Ece Gürel, sağ olarak bulundu.

Geniş Video İzle

Belgrad Ormanı'na gittikten sonra kaybolan Mimar Ece Gürel, sağ olarak bulundu.

06.03.2025 01:31  Güncelleme: 01:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belgrad Ormanı'na gezmeye gittikten sonra kaybolan Mimar Ece Gürel, sağ olarak bulundu.

KAYIP MİMAR SAĞ OLARAK BULUNDU

İstanbul'da Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evinden çıkan ve 2 Mart Pazar gününden bu yana bir daha haber alınamayan 36 yaşındaki Mimar Ece Gürel'den güzel haber geldi. Gürel, günler sonra sağ olarak bulundu. Gürel'in hafif yaralı olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmış, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yapıp, çalışma gerçekleştirmişti.

Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, kaybolan kadının evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.

Belgrad Ormanı\'na gittikten sonra kaybolan Mimar Ece Gürel, sağ olarak bulundu.

İstanbul, Belgrad, Güncel, Pazar, Pazar, Mimar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belgrad Ormanı'na gittikten sonra kaybolan Mimar Ece Gürel, sağ olarak bulundu. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sedat Genç:
    iyi çok şükür.. 10 0 Yanıtla
  • EK6985EK:
    Yapacağın haberin taaaaaaaaaa..... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:32 Belgrad Ormanı’na gittikten sonra kaybolan Mimar Ece Gürel, sağ olarak bulundu. Belgrad Ormanı'na gittikten sonra kaybolan Mimar Ece Gürel, sağ olarak bulundu.
00:37 Trump başbakanla telefon konuşmasını ifşa edip, açık açık tehdit etti: İyi şanslar Justin Trump başbakanla telefon konuşmasını ifşa edip, açık açık tehdit etti: İyi şanslar Justin
22:37 Macron’dan çarpıcı “Rusya“ açıklaması: Avrupa’daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız Macron'dan çarpıcı "Rusya" açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız
22:05 PKK elebaşı Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj
21:03 Adnan Beker transferi CHP’yi alt üst etti Mansur Yavaş, Özgür Özel’i açıkça yalanladı Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
08:17 Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar’a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz
07:53 A Milli Takım’a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar A Milli Takım'a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar
07:50 Kayıp mimar Ece Gürel’i arama çalışmalarında yeni iz Kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında yeni iz
07:36 İddialı Survivor yarışmacısı Türkiye’ye döner dönmez tutuklanacak İddialı Survivor yarışmacısı Türkiye'ye döner dönmez tutuklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2025 01:45:43. #7.12#
SON DAKİKA: Belgrad Ormanı'na gittikten sonra kaybolan Mimar Ece Gürel, sağ olarak bulundu. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.