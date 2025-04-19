Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika
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Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

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Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı. Gürel'in soğuğa maruziyet (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

19.04.2025 13:53  Güncelleme: 14:10
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Adli Tıp Kurumu, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra gece sarp ormanlık alanda bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in otopsi raporunu tamamladı.

Raporda, canlı olarak bulunan ve sevk edildiği hastanede vefat eden Ece Gürel'e, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemi yapıldığı belirtildi. Radyolojik inceleme, ölü muayene ve otopside alınan örneklerin histopatolojik, toksikolojik, biyolojik, entomolojik ve mikrobiyolojik incelemesi neticesinde Gürel'in, travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı kaydedildi.

YABANCI BİR KİŞİYE AİT DNA BULUNMADI

Raporda, Ece Gürel'in zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı ve vücudundan alınan örneklerde yabancı bir kişiye ait DNA profiline rastlanmadığı aktarıldı.

ÖLÜM NEDENİ: HİPOTERMİ

Gürel'in ölümünün soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar (rabdomiyoliz, akut böbrek yetmezliği, dissemine intravasküler koagülasyon) sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği belirtilen raporda, şu ifadeler yer aldı: "Yapılan radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemleri ile otopside alınan örneklerin incelemesinden elde edilen bulgulara göre, Ece Gürel'in ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu saptanmıştır."

Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

NE OLMUŞTU?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.

Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu 6 Mart'ta saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Gürel'in cenazesi, Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından, Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Güler'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmış, bu kapsamda annesi, babası, eşi ve arkadaşının "bilgi sahibi" olarak ifadesine başvurulmuştu. Güler'e eğitim verdiğine yönelik bir sosyal medya kanalında açıklamalarda bulunan Hale Ö. hakkında da Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "nitelikli dolandırıcılık" ile "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından gözaltına alınan Hale Ö, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Güler'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Belgrad Ormanı\'nda bulunan Ece Gürel\'in kesin ölüm nedeni belli oldu
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Son Dakika Güncel Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İlker Bayram:
    Ben belgrad bölgesinde bulunduğum dönemde 2-3 yıl oluyor buna Balkan bölgesinden Müsliman bir bayana 1i erkek diğeri kadın olmak üzere 2 sırpça konuşan kişi tarafından büyüyle ilgili veyahut medyumlukla ilgili birşeyler anlattıklarını gördüm fakat bu bayanın aklı başında değildi onu farkettim bizim Türk bayana da bu yapılınca aklıma o olay geldi o bölgede bu tarz olaylarla ilgilenen bir gurup olduğunu tahmin ediyorum 10 3 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Belgrad ormanlarında nuska büyü şeytani ayinler yapılıyor diye duymuştum devletimiz bu konuda gerekli adımları atmalı güvenlik tedbirlerini almalı 2 2 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    AYİN YAPARKEN DONMUŞ BELLİ ALLAH AKIL VERSİN BUNUN GİBİLERE 3 0 Yanıtla
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