Berlin'de Filistin için toplanan yüzlerce kişi Neukölln'e yürüdü - Son Dakika
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Berlin'de Filistin için toplanan yüzlerce kişi Neukölln'e yürüdü

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Berlin\'de Filistin için toplanan yüzlerce kişi Neukölln\'e yürüdü
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Berlin'de yüzlerce gösterici, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarını ve Gazze'de işlediği soykırımı protesto etmek için Oranien Meydanı'nda toplandı. Göstericiler daha sonra Neukölln Belediye binasına yürürken, İsrail yanlısı bir grup güzergahta İsrail bayrağı açtı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin için destek gösterisi düzenlendi.

Berlin'de yüzlerce gösterici, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarını ve Gazze'de işlediği soykırımı protesto etmek için Oranien Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, daha sonra Neukölln Belediye binasına yürüdü.

İsrail'in Filistin topraklarını gasbetmesine ve Almanya'nın İsrail'e silah sağlamasına da tepki gösterilen eylemde, "Almanya finanse ediyor, İsrail çocukları bombalıyor", "Terörist İsrail", "Netanyahu göreceksin Filistin özgür kalacak", "Çocuk katili İsrail", "Filistin'e??????? özgürlük", "Alman parası ve Alman silahları dünyanın her yerinde öldürüyor", "Tek çözüm intifada direnişi" ve "Yallah Yallah İntifada" sloganları atıldı.

Gösteride Filistin bayrakları ile üzerinde "Soykırımı durdurun", "Netanyahu mahkemeye" yazan döviz ve pankartlar taşındı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı eylemde, göstericilerin bazıları Gazze'de halkın çektiği açlığa dikkati çekmek için temsilen ekmek ile üzerinde "un" yazan torba taşıdı.

Öte yandan, İsrail yanlısı bir grup, Filistin destekçilerinin gösteri yaptığı güzergahta İsrail bayrağı açtı.

Kaynak: AA
PolitikaFilistinBerlinİsrailGüncelGazzeDünyaSon Dakika

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