Berlin\'de Oktay\'a göre dövizler dış ticaret açığının yaklaşık yüzde 70\'ini karşıladı

Türkiye ile Almanya arasında 30 Ekim 1961'de imzalanan İşgücü Anlaşması'nın 65. yılı, Berlin'de düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Almanya'ya çalışmak üzere gelen ilk kuşak Türklerin yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Yeni Parti Düzce Milletvekili Talih Özcan, DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile çok sayıda davetli katıldı.

Aradan geçen 65 yılda Almanya'da kök salan Türk toplumunun göç hikayesi, emeği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine yaptığı katkılar, ilk kuşağın tanıklıkları eşliğinde bir kez daha hatırlandı.

Burada konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Almanya'ya 65 yıl önce gelen ilk kuşak Türklerin büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirterek, bu kişilerin Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına önemli katkı sağladığını söyledi.

İlk neslin Almanya'ya gönderilmesinin aileler, geride bırakılan memleketler ve Türkiye devleti açısından kolay olmadığını vurgulayan Oktay, Türk işçilerinin kazançlarını tasarruf ederek ülkelerine gönderdiklerini ve bu dövizlerin o dönemde Türkiye'nin dış ticaret açığının yaklaşık yüzde 70'ini karşıladığını dile getirdi.

Oktay, "Hiçbir devlet için kendi vatandaşını, bir başka ülkenin fabrikalarında çalışsın, kendi vatandaşının yapmadığı işlerde çalışsın diye uğurlaması kolay değil." dedi.

Bu katkıyı "Türkiye'nin ekonomik gelişmesinde ilk can suyu" olarak nitelendiren Oktay, ilk kuşağın emeğinin ve fedakarlığının unutulmadığının altını çizdi.

Oktay, yurt dışında yaşayan Türklerin bulundukları ülkelere entegre ve toplumun her alanında söz sahibi olmalarını istediklerini belirterek, bunun kendi dil, inanç ve kültürlerini kaybetmeleri anlamına gelmemesi gerektiğini dile getirdi.

Türk vatandaşlarının yaşadıkları ülkelerle bağlarını güçlendirirken, Türkiye ile ilişkilerini de korumalarının önemine işaret eden Oktay, Türkiye'nin dış politikasında Anadolu'yu merkez alan 360 derece yaklaşım benimsediklerini söyledi.

Oktay, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde adımlarını kendi ulusal çıkarları ve vatandaşlarının menfaatleri doğrultusunda attığını ifade etti.

Türkiye, yanlarında olmaya devam edecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Sırakaya da konuşmasında, Almanya'ya 65 yıl önce gelen birinci kuşak Türklerin büyük fedakarlıklarla çalışarak sonraki nesillere daha iyi bir gelecek hazırladığını söyledi.

İlk kuşağın yalnızca tahta bavullarla Almanya'ya gelmediğini, çocukları ve torunları için büyük hayaller de taşıdığını belirten Sırakaya, bu neslin en ağır işlerde, gece vardiyalarında ve zor çalışma koşullarında emek verdiğini ifade etti.

Sırakaya, birinci kuşağı "başkaları için yaşanmış bir hayatın adı" olarak nitelendirerek, onların fedakarlıkları sayesinde bugün Türklerin ekonomi, siyaset, sanat, spor, bilim ve akademi gibi birçok alanda önemli konumlara geldiğini vurguladı.

Almanya'da Türk toplumunun geçmişte yaşadığı ayrımcılık ve ırkçı saldırılara da değinen Sırakaya, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının huzurunu hedef alan ve onları ötekileştiren her türlü tutum karşısında Türkiye'nin yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.