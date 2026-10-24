Beykoz'da kulübedeki yangın iki binaya sıçradı, otomobil ve minibüs yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Beykoz'da kulübedeki yangın iki binaya sıçradı, otomobil ve minibüs yandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz'un Çubuklu Mahallesi'nde bir arsadaki kulübede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bitişikteki iki binaya ve park halindeki otomobil ile minibüse sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.

Beykoz'da kulübede çıkan ve bitişiğindeki iki binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çubuklu Mahallesi Sırat Çıkmazı Sokak'ta bulunan arsadaki kulübede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kulübenin bitişiğindeki 2 binanın yanı sıra park halindeki otomobil ile minibüse sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yanan otomobil ile minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
OtomobilİtfaiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
Mesaiye başladı İşte Sergen Yalçın’ın ilk icraatı Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı
İbrahim Tatlıses’in vurulduğu dönem 40 gün boyunca izlediği film İbrahim Tatlıses'in vurulduğu dönem 40 gün boyunca izlediği film
Hadise’den “Yok artık“ dedirten kapanış dansı Hadise'den "Yok artık" dedirten kapanış dansı
Buluşmaya gitti, çıplak görüntüleri çekildi Sonrası tam kabus Buluşmaya gitti, çıplak görüntüleri çekildi! Sonrası tam kabus
19:09
Avrupa’nın göbeğinde protesto dalgası Fransa’da sokaklar karıştı
Avrupa'nın göbeğinde protesto dalgası! Fransa'da sokaklar karıştı
18:57
Güllü davasında gerekçeli karar açıklandı: Tuğyan’a verilen cezada Sultan’ın yeminli ifadesi etkili oldu
Güllü davasında gerekçeli karar açıklandı: Tuğyan'a verilen cezada Sultan'ın yeminli ifadesi etkili oldu
18:56
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili
18:02
Pezeşkiyan geçici anlaşmanın çöküşünü ABD’ye bağladı, müzakereye dönüş çağrısı yaptı
Pezeşkiyan geçici anlaşmanın çöküşünü ABD'ye bağladı, müzakereye dönüş çağrısı yaptı
17:29
Cehennem Melekleri davasında karar Arabacı’ya ağır ceza
Cehennem Melekleri davasında karar! Arabacı'ya ağır ceza
16:52
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga! Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 20:41:18. #7.13#
SON DAKİKA: Beykoz'da kulübedeki yangın iki binaya sıçradı, otomobil ve minibüs yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei