Kültür Sanatın Kalbi, Şubat Ayında Beylikdüzü'nde Atıyor

03.02.2026 13:11  Güncelleme: 14:08
Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, şubat ayında konser, tiyatro ve çocuk etkinlikleri ile zengin bir program sunuyor. Sanatseverler, bu ay boyunca birbirinden farklı etkinliklerde bir araya gelecek.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM), şubat ayında konserlerden tiyatro oyunlarına, stand-up gösterilerinden çocuklara özel etkinliklere uzanan zengin programıyla sanatseverleri ağırlıyor.

Kültür ve sanatı kentin her noktasına yaymayı amaçlayan Beylikdüzü Belediyesi, bu ay boyunca sanat dünyasının sevilen isimlerini ilçede konuk ediyor. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nin şubat ayı etkinlikleri, 1 Şubat'ta "Ho Ho Ho Müzikali" ile Neva Türk Müziği'nin "Yeni Yıl Konseri" ile başladı.

Şubat ayı konserlerle dolu

Etkinlikler kapsamında bugün "Kuşaktan Kuşağa Barış Manço", 4 Şubat'ta "Anadolu'dan Ezgiler", 6 Şubat'ta "Alaeddin Yavaşça Anma Konseri", 8 Şubat'ta "Keman Ustalık Sınıfı Konseri", 11 Şubat'ta "Hüzzam Faslı ve Solo Şarkılar", 14 Şubat'ta "Sevda Türküleri" konserleri ücretsiz olarak izlenebilecek.

Ayrıca, 13 Şubat'ta geleneksel halk müziğinin başarılı temsilcilerinden Grup Abdal, 20 Şubat'ta Türk Halk Müziği'nin efsane ismi Sabahat Akkiraz, 25 Şubat'ta Ayna Grubu, 27 Şubat'ta ise keman virtüözü Javadoff sevenleriyle buluşacak.

Tiyatro ve sahne sanatları BAKSM'de

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro dünyasının sevilen isimleri de yine Beylikdüzü'nde izleyicisiyle bir araya gelecek. 10 Şubat'ta İlhan Şen, Fırat Çelik, Pınar Gülkapan'ın yer aldığı tek perdelik "Veda Yemeği", 12 Şubat'ta Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu öğrencilerinin hazırladığı ücretsiz "Bir Tutam Aziz'likler" oyunu, 15 Şubat'ta Onur Buldu, Aziz Aslan, Uğur Bilgin yazıp oynadığı "Kirli Sepeti" oyunu sahnelenecek. 16 Şubat'ta "Mahşer-i Cümbüş" doğaçlama tiyatro oyunu, 21 Şubat'ta "Başka Hayat", 23 Şubat'ta "Sefiller", 24 Şubat'ta ise Dolunay Soysert ve Mehmet Bülent İnal'ın yer aldığı "Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler" oyunu izleyiciyle buluşacak.

Öte yandan, 22 Şubat'ta Safa Sarı, 28 Şubat'ta ise Doğu Demirkol stand-up gösterileriyle eğlenceli anlar yaşatacak.

Minik sanatseverler de unutulmadı

Çocuklara özel oyunların da yer aldığı programda, 15 Şubat'ta "Çizmeli Kedi Müzikali", 28 Şubat'ta Onur Erol "Karamela Sepeti" minik izleyicilerle bir araya gelecek. Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu'nun hazırladığı "Hacivat Karagöz Ağaçların Sırrı" 21 Şubat'ta, "Meraklı Kız ve Pofuduk Kulaklı Köpek" oyunu ise 22 Şubat'ta ücretsiz olarak sahnelenecek.

Sanatseverler, etkinlik takvimine ve detaylı bilgiye 'www.beylikduzu.istanbul' adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

