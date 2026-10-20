Beyoğlu'nda 6 katlı apartmanın üst katındaki yangında daire ve çatı hasar gördü - Son Dakika
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Beyoğlu'nda 6 katlı apartmanın üst katındaki yangında daire ve çatı hasar gördü

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Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Sadri Alışık Sokak'taki 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Daireden çatıya sıçrayan alevler nedeniyle daire ve çatıda hasar oluştu.

Beyoğlu'nda apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Sadri Alışık Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis sokakta önlem aldı, itfaiye ekipleri daireden çatıya sıçrayan alevleri söndürdü.

Yangın nedeniyle dairede ve çatıda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda 6 katlı apartmanın üst katındaki yangında daire ve çatı hasar gördü - Son Dakika
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