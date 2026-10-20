Beyoğlu'nda 6 katlı apartmanın üst katındaki yangında daire ve çatı hasar gördü

Beyoğlu'nda apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Sadri Alışık Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis sokakta önlem aldı, itfaiye ekipleri daireden çatıya sıçrayan alevleri söndürdü.

Yangın nedeniyle dairede ve çatıda hasar meydana geldi.