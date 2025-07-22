Beyoğlu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var - Son Dakika
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Beyoğlu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var

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Beyoğlu\'nda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var
22.07.2025 11:33
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Beyoğlu\'nda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var
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Beyoğlu'nda İETT otobüsünün de aralarında olduğu toplam 9 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kazada yaralılar bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da trafikte korku dolu anlar yaşandı. İstabul Beyoğlu'nda Tarlabaşı Bulvarı'nda freni kilitlenen İETT otobüsü önündeki 9 araca çarptı.

2 İŞÇİ YARALANDI

Gaz pedalı sıkışan İETT otobüsü önüne kattığı 9 araca çarpıp refüj demirlerine çarparak durabildi. Kazada Beyoğlu Temizlik işlerinde çalışan iki işçi yaralandı. Yaralı işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı geldi. Kazadan sonra Tarlabaşı Caddesi'nde trafik kilitlendi.

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var - Son Dakika
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