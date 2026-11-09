Beyoğlu'nda satırla saldırı girişiminde bulunan çalışanın 3 suç kaydı çıktı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda satırla saldırı girişiminde bulunan çalışanın 3 suç kaydı çıktı

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Beyoğlu'nda bir pasajda müşterisine satırla saldırı girişiminde bulunduğu görüntüler üzerine gözaltına alınan iş yeri çalışanının 3 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli adliyeye sevk edildi, müştekinin müracaatı olmadığı için ifadesine başvurulamadı.

Beyoğlu'nda tartıştığı müşteriye satırla saldırı girişiminde bulunan iş yeri çalışanı gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Ağa Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ndeki bir pasajda 2 kişi arasında yaşanan tartışma sırasında taraflardan birinin elindeki satırla diğer kişiye saldırı girişiminde bulunduğu anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Yapılan incelemede, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin pasajdaki bir dükkanda çalışan S.K. (38) olduğu belirlendi.

Sorgulamasında 3 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Olayın müştekisinin herhangi bir müracaatının bulunmaması nedeniyle ifadesine başvurulamadı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
3. SayfaBeyoğluGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda satırla saldırı girişiminde bulunan çalışanın 3 suç kaydı çıktı - Son Dakika
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