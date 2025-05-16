Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düşüp öldü

Nevşehir'de 1 çocuk annesi İpek Öncül, 15 Mayıs akşam saatlerinde Ali Dirikoç Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan düştü.

BALKONDAN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ

Komşularının ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öncül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. İpek Öncül'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI, EŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, İpek Öncül'ün bıçaklandığını belirledi. Ekipler bunun üzerine Öncül'ün eşi Mustafa Öncül'ü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mustafa Öncül, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞMÜŞ

İpek Öncül'ün eşi Mustafa Öncül tarafından bıçaklandığı, kaçmaya çalışırken de balkondan düşüp yaşamını yitirdiği üzerinde durulduğu belirtildi.

OLAYDAN ÖNCE SİLAH TEMİN ETMEYE ÇALIŞMIŞ

Bu arada Mustafa Öncül ile İpek Öncül çifti arasında son zamanlarda tartışmalar yaşandığı bildirildi. Mustafa Öncül'ün intihar edeceğini söyleyerek silah temin etmeye çalıştığı iddia edildi.