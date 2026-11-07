Bilal Erdoğan, Suriyeli Doktorlar Derneği kongresinde hekimlerin çalışacağını söyledi

İBN Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Suriyeli Doktorlar Derneği'nin Kuruluş Kongresi'ne katıldı. Programda konuşan Erdoğan "Ben Suriyeli doktorların da Türkiye'den kendi memleketlerinin sağlık sisteminin Türkiye'deki gibi güçlü olması için çalışacaklarını çok iyi biliyorum, bu derneğin kurulması da buna işaret ediyor" dedi.

Türkiye'de görev yapan Suriyeli hekimleri tek bir mesleki çatı altında birleştirmek amacıyla kurulan Suriyeli Doktorlar Derneği'nin hekimlerin bilimsel ve mesleki açıdan güçlendirilmesi, aralarındaki kardeşlik ve iş birliğinin pekiştirilmesi hedefleniyor. Derneğin ayrıca hastalara ve topluma hizmet ederek Suriye sağlık sektörünün gelişimine katkı sunması, Türkiye ve Suriye sağlık sektörleri arasında mesleki bir köprü oluşturması amaçlandığı belirtildi. Programa Bilal Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu Dr. Hüseyin Elhatip - Suriye Sağlık Bakan Yardımcısı ve Suriyeli Doktorlar Derneği Başkanı Dr. Adel El-Saidi katıldı.

'KARDEŞ ÜLKE SURİYE'MİZ ÇOK ÇETİN, ZORLU BİR İÇ SAVAŞI HAMDOLSUN Kİ GERİDE BIRAKTI'

Programda konuşan Bilal Erdoğan,"Komşu kardeş ülke Suriye'miz çok çetin, zorlu bir iç savaşı hamdolsun ki geride bıraktı ve tekrar Suriye halkının emin ellerine, özgürlüğüne kavuştu. ve bu süreçte biz de Türkiye olarak şunu yaptık; cumhurbaşkanımızın tabiriyle biz muhacirlere ensar olmayı kendimize şiar edindik. ve biz komşumuzun evi yanarken biz bana ne diyemeyiz diye yaklaştık konuya. ve hamdolsun Suriyeli kardeşlerimizin bu süreçte Türkiye'de hayatlarına devam ettiklerini gördük, eğitimlerini sürdürdüklerini gördük, kendilerine müreffeh bir gelecek için çalışmaya devam ettiklerini gördük. Türkiye'de çok güzel dostluklar, kardeşlikler, arkadaşlıklar, ortaklıklar meydana geldiğini gördük. ve şimdi Özgür Suriye'nin yeniden normale dönmesi için, yeniden müreffeh, istikrarlı, güvenli bir şekilde inşa edilebilmesi için inanıyorum ki Türkiye'de bu süreçte yetişen adeta Türkiye toprağında filizlenen Suriye halkının yeniden Suriye'ye hizmet ettiğini görmekten dolayı çok mutluyuz. Tabii 1 milyonun üzerinde Suriyeli kardeşimizin ülkelerine döndüğünü biliyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'DEKİ GİBİ GÜÇLÜ OLMASI İÇİN ÇALIŞACAKLARINI ÇOK İYİ BİLİYORUM'

Erdoğan," Hala Türkiye'de 3 milyon kadar Suriyeli kardeşimiz biliyorum ki kendi vatanlarına, şehirlerine, sokaklarına, evlerine dönmek için sabırsızlanıyorlar, gün sayıyorlar, fırsat kolluyorlar, doğru zamanı, doğru şartları bekliyorlar. ve biz de Türkiye olarak hem komşu Suriye ülkesinin güçlü, müreffeh olması, bize güçlü bir ortak, güçlü bir komşu olması için desteklemeye devam edeceğiz ve işte o Suriye'de bütün Suriyelilerin sadece Türkiye'de değil başka ülkelerde olan bütün mülteci durumuna düşmüş Suriyelilerin kendi ülkelerine yeniden dönebilmesinin önünü açacaktır. Bütün Suriyeli kurumların yeniden ayağa kalkıp eskisinden çok daha güçlü olması için güçlü destek vermeye devam edecektir. Ben Suriyeli doktorların da Türkiye'den kendi memleketlerinin sağlık sisteminin Türkiye'deki gibi güçlü olması için çalışacaklarını çok iyi biliyorum, bu derneğin kurulması da buna işaret ediyor. Bütün emeği geçenlere Allah razı olsun diyorum " ifadelerini kullandı.

'SURİYE'NİN DÜNYADA PARADİGMA DEĞİŞİMİ ANLAMINA GELECEK'

Bilal Erdoğan," Ben inanıyorum ki kalkınmış Suriye'nin yeniden eski günleri ve daha iyisini yakalayan Suriye dünyada paradigma değişimi anlamına gelecek. Gerçekten bunu sadece Suriye özelinde düşünmeyin. Dünyada işte nation-building diyorlar, işte millet-devlet inşası diyorlar. Önce yangın yerine çeviriyorlar, sonra müdahale ediyorlar, sonra bütün kurumları yönetiyorlar, sonra diyorlar ki biz burayı ayağa kaldırıyoruz. Bunlardan bir tane başarılı örnek var mı? Yok. Ben Dünya Bankası'nda çalıştım, işte uluslararası kalkınma eğitimi aldım bir sürü ve maalesef yok. Sadece bu ülkeleri ne yapıyorlar? İşte makineye bağlı yaşayabilecek kadar makineye bağlı. Ondan sonra ben de o ülkede istediğimi yaptırırım görüşüyle. Şimdi Allah'ın izniyle Suriye'nin özgürleşmesi bölgenin kendi dinamikleriyle, bölgenin kendi destekleriyle gerçekleşti, Suriye'nin kendi enerjisiyle gerçekleşti ve Allah'ın izniyle Suriye'nin başarılı olması dünyada bu kalkınma literatürünü yeniden yazdırmayı gerektirecek. Yani büyük güçlerin dışarıdan müdahaleleriyle değil insanların kendi gayretleriyle, bölgenin kendi dinamikleriyle de bir vatanın, bir ülkenin yeniden inşa edilebileceğini, eskisinden çok daha mükemmele ayağa kaldırılabileceğini Allah'ın izniyle hep birlikte bütün dünyaya göstereceğiz, kanıtlayacağız" dedi.

'DÜN HAYALDİ, BUGÜN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ'

AK Parti Grup başkan vekili Mehmet Emin Akbaşoğlu "Bütün insanlığın faydasına olacak şekilde neticeler için gönüllerini, bedenlerini bir araya getiren siz değerli Suriyeli doktor kardeşlerimizin aslında ne büyük bir başlangıca imza attığını inşallah bundan sonraki süreçlerde gelişmelerin nasıl bir netice vermesini hep beraber yaşayarak görmüş olacağız. Dün hayaldi, bugün gerçeğe dönüştü. Bugün attığınız adımların yarın ne büyük neticeler doğuracağına da en güzel örnek işte içinde bulunduğumuz bu derneğin genel kuruludur, fiziki altyapısıdır, ortaya koymuş olduğu hakikaten güzel bir misyon ve vizyondur. İnşallah inaniyoruz ki bugün hayallerini ortaya koyduğumuz ve bütün insanlığın daha adil ve merhametli bir dünya düzeninde insanca yaşayabileceği, bütün insanların insan olmak vasfıyla Cenab-ı Hakk'ın doğuştan bahşettiği temel hak ve özgürlüklerin doyasıya yaşanabildiği bir adalet ve merhamet nizamının, küresel düzenin neşvü nema bulacağı söyleminin dünya beşten büyüktür, daha adil ve merhametli bir dünya mutlaka mümkündür yaklaşımının da böyle ete kemiğe büründüğünün hep beraber şahitleri olacağız " diye konuştu.