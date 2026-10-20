Bilecik Pazaryeri'nde ceviz toplamaya çıktığı ağaçtan düşen 54 yaşındaki kişi öldü

Bilecik Pazaryeri'nde ceviz toplamaya çıktığı ağaçtan düşen 54 yaşındaki kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Pazaryeri'ne bağlı Fıranlar köyünde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 54 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerince ölümü belirlenen kişinin cesedi, incelemelerin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Fıranlar köyünde ikamet eden Turgut Çaker (54), ceviz toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çaker'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Çaker'in cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?