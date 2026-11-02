Bilecik\'te iki kazada yaralanan 4 kişi hastanelerde tedavi altına alındı

Bilecik'te iki kazada yaralanan 4 kişi hastanelerde tedavi altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bozüyük ve Osmaneli ilçelerinde iki ayrı trafik kazası meydana geldi ve 4 kişi yaralandı. Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan iki yaralının durumunun iyi olduğu, diğer iki yaralının ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Bilecik'in Bozüyük ve Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.
Bozüyük-Kütahya kara yolunun Akpınar mevkisinde emniyet şeridinde park halinde bulunan H.B'nin kullandığı 06 CBF 73 plakalı otomobile, seyir halinde olan A.M.T. idaresindeki 34 KGM 914 plakalı otomobil çarptı.
Kazada, park halindeki otomobilde bulunan E.B. (77) ve E.N.Ş. (14) yaralandı. Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
G.D. (37) yönetimindeki 16 AAU 732 plakalı otomobil, Bilecik-Sakarya kara yolunun Düzmeşe köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otluk alana girdi.
Kazada hafif yaralanan sürücü ile Z.Ü (24) Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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